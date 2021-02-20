剖析直播帶貨 走出中國水土不服

筆者在千禧年代入行之初，從事消費品採購，那時候電子商務方興未艾，主要的客戶仍是歐、美、日的傳統零售商。多年後情勢此消彼長，綫上購物迅速發展，中國已經由世界工廠逐漸演變成龐大的消費引擎。2019年，中國電商的銷售額幾乎是美、英、德、日、韓5國總和的2倍，而且增長還在加速，新冠疫情又進一步打擊綫下零售業，鼓勵網上消費，去年淘寶「雙十一」剛開始了30分鐘，銷售額便達到75億美元，幾乎等於亞馬遜Prime Day進行了48小時達到的金額。

內地帶貨女王 曾賣出航天火箭

自2019年起，中國催生了一種混合社交媒體、綫上綫下購物的「直播帶貨」模式。對許多習慣西方文化的香港人來說，「口紅一哥」李佳琦可能顯得誇張又庸俗，但他卻是中國最有影響力的美容產品帶貨主播之一，曾在5分鐘內賣出15,000支唇膏；另一位帶貨女王薇婭，也創下1天交易額超過3億元的紀錄，甚至賣出過1支航天火箭；很多知名度不高的農民、地方官員在短視頻中落力表演，藉配送網絡讓城市居民能夠直接買到農產品。

如果連一般網紅都能夠向幾萬名粉絲叫賣，傳統品牌自然按捺不住。去年國際奢侈品牌Louis Vuitton在進入中國市場30年後，首次透過小紅書直播新產品介紹，但只吸引到萬餘人觀看，在內地不算特別出色。

這股風潮也啟發了國外的科技巨頭作出新嘗試，Facebook去年推出了Facebook Shops，讓企業可以在Facebook及Instagram上創建一個統一的在綫商店；美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）又推出了直播功能，讓賣家通過直播形式展示產品。另一方面，美國最大連鎖超市沃爾瑪（Walmart）與TikTok在聖誕檔期初次合辦名為「Holiday Shop-Along Spectacular」的直播活動，模仿抖音在中國的做法，讓觀眾可以直接通過TikTok購買網紅展示的商品。

然而，經過了一段時間，直播帶貨始終沒能在歐美日等傳統消費市場火紅起來。為甚麼直播帶貨走出中國便水土不服呢？

由於中國電商市場的迅猛發展，許多人認為其他國家必然會跟上中國開闢的潮流。筆者認為，這種觀念就像當初亞馬遜傲慢地把美式網購照搬至中國市場，最後慘遭滑鐵盧一樣。筆者在以往的採購工作中，經常接觸來自世界各地的客戶，深刻認識到各地消費者的獨特性。

歐美日顧客 對羊群效應反感

中國式直播帶貨的成功之處，很大程度上是因為網紅在一大群觀眾面前給予破格折扣，催生羊群效應。這一開始可能讓人耳目一新，但較重視個人主義的歐美日顧客可能逐漸反感，因為他們不願跟風隨俗，購買和其他人相同的產品。事實上，社交媒體在美國零售規模中的佔比，要比在中國小。西方消費者也重視私隱甚於便利性，變相削弱在社交媒體上與朋友分享產品的意願。

網紅方面，用過淘寶的讀者都知道，在內地買到劣質品和仿冒品的機會仍然普遍，所以值得信賴的網紅便成了領袖般的存在，並在直播帶貨中取得業績；相反，在歐美日市場買到劣質品和仿冒品的機會較少，一般消費者都對本國的品質監控抱持信心，自然毋須依賴權威人士吹捧，日益頻繁的短視頻讓消費者覺得疲憊，那些被揭發拿了巨額報酬來推廣品牌的網紅，也削弱了消費者的信任。此外，消費者在不同時間有不同需求，有時候他們只是想快速買價格好、又熟悉其質量的東西（例如糧油雜貨等日常消耗品），根本沒空去捧網紅的場。

電商方面，中國科技公司不斷向直播帶貨大量投資，部分資金被用作補貼，直接吸引買家和賣家加入平台，相當於一投資金進去就直接流出，這種模式顯然不可能長期持續，歐美日公司也不熱衷於這種商業模式。所以筆者覺得，中國生機勃勃的電子商務市場是自下而上，以消費者為中心驅動的；歐美日等市場是自上而下，以技術為中心驅動的。

歐美日企業未能充分仿效直播帶貨，不是因為其固有缺陷，而是它們十分專業化，專注於各自的核心業務--無論是綫上零售、社交媒體，還是傳統超市--並缺乏強烈的意願率先嘗試跨平台的銷售手法；在中國，直播帶貨的熱潮表明，只要消費風向樹立，整個電商生態鏈都可以迅速靈活調整。其實兩者皆有所長，整體而言皆是消費者之福。

▲ 自2019年起，中國催生了一種混合社交媒體、綫上綫下購物的「直播帶貨」模式。（新華社資料圖片）