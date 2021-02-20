港推新減廢藍圖 應加緊查找不足

收到一張大額支票，卻沒填上兌款日期，你心裏會踏實嗎？環境局在農曆年前提出《香港資源循環藍圖2035》，提出減廢及回收目標，前者期望每日人均廢物棄置量能減少40%至45%，後者回收率則追上55%。數字看上去都不錯，不過就是沒訂明兌現年期。

8年前，環境局局長黃錦星開出第一張減廢「期票」--《香港資源循環藍圖2013-2022》，定出10年間每日人均減少約4成廢物棄置量的目標，也就是由2011年的1.27公斤，遞減至2017年的1公斤，再到2022年的0.8公斤；至於回收率，則要提升至55%。

可惜，彈票了。

8年前期票 無法兌現

8年過去，目標均無法兌現，實際情況更與目標漸行漸遠：人均每日垃圾棄置量持續攀升，2017年增至1.45公斤，若非2019年遇上反修例拉低廢物量，估計這條垃圾曲綫，仍會像斷綫風箏般持續失控；回收率同樣無起色，最新數據為2019年的29%，與原目標相差26個百分點。

黃局長回應傳媒辯稱，當年提出逾20項主要環保措施，不是已經落實，便是在進行中，而且因時制宜新增額外舉措，可以說是「唔止做得七七八八，直情係加零一」。如果「做凸了」卻仍遠不合格，就更須查找不足：這是不努力，還是措施大落後，甚或力度不夠？而非抱「做了等如做好」的態度。不然，當局又如何說服社會大眾，新一份藍圖不再是空頭支票？

或許局長命途多舛，在2012年上任時，都市固體廢物回收率從接近5成的高位回落，但仍有39%，不過之後遭逢內地先後實施的「綠籬行動」（2013年）及俗稱「24味」的禁運「洋垃圾」政策（2017年），讓長年依賴出口的回收業深受打擊，2019年回收率首度跌穿3成關口。

對此，政府撥款10億元成立回收基金，為回收業者提供「止血」資助，卻無助產業面對挑戰。及後政府跳出過往「大市場小政府」的固有思維，主動介入中下價廢品市場，推出中央收紙、中央收膠等措施，試圖殺出回收再造的血路。

外圍市場影響因素固然重要，卻並非當局開脫的理由。誠如環保部門視作重中之重的廢物收費政策，舊藍圖中列明要在2015年前草擬法案，實際上卻要到2018年11月才向立法會提交草案，怪不得人。

新廢物藍圖提出了「全民減廢、加強資源循環及邁向零堆填」3大願景，但當局最想興建第二座焚化爐，試圖以每日至少燒掉6,000公噸的廢物，解決約6成的城市垃圾。

建焚化爐 不如推廢物收費

明白香港土地空間寶貴，不該長年依賴堆填區，但減廢回收沒交出功課，回收率每況愈下（2019年塑膠回收率慘跌至單位數，廢紙回收率則跌破4成關口），卻想把大量有用資源拿去燒，這樣所謂的「轉廢為能」，說來荒謬，更非可持續廢物管理的上策。環保部門倒不如老老實實，加把勁說服議會支持廢物收費政策，不然未來香港還可能要迎來第三座焚化爐呢。

回想過去，回歸後首任環保負責官員廖秀冬提出的10年廢物管理藍圖，到了邱騰華上場便已拋諸腦後；邱騰華離任前推出的廢物管理目標，到黃錦星上任後又推倒重來。這屆政府只餘1年任期，歷史會否一再重蹈覆轍，不久便將揭盅。

然而，對於一份只有目標、卻沒有明確時間表的廢物藍圖，社會又該如何監督、問責？如果擔心定下死綫而讓下屆政府綁手綁腳，那麼又為何可訂出2050年碳中和的目標，還煞有介事在藍圖總結的最後一段提出「配合力爭2050年前實現碳中和」？莫非只因為習大大說了中國2060實現碳中和，香港就得「二仔底死跟」？