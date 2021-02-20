港疫苗保障優越 釋疑宣傳增誘因

科興疫苗昨天傍晚空運抵港，下周二已可供預約接種。政府須把握時間向5個優先群組解說，特別是為數最多的長者，他們各自最適合打哪種疫苗，收集和解答更多常見疑慮。近日新冠疫情稍穩，政府更要提供接種誘因，為最終達致群體免疫，打下堅實基礎。港府擬設立的10億元保障基金，賠償準則相對寬鬆，保護網遠勝多國，今後應該大肆宣傳。

滿腹疫苗疑問 熱綫專員解答

首批科興和BioNTech疫苗分別在昨日及下周運抵，約240萬人下周五可開始接種。60歲以上長者是疫下較高危一族，也佔了優先群組絕大多數，惟疫苗相關臨床數據不足，令人滿腹疑問，究竟有效率和副作用之間如何取捨，身患不同長期病且正吃藥又該怎抉擇等等……

衞生署轄下聯席科學委員會昨公布，健康和長期病已受控的長者皆適合接種科興疫苗，防新冠重症功效尤好，但他們始終無法簡單比較兩種疫苗優劣，強調要尊重個人意願和諮詢家庭醫生。疫苗資訊如此煩瑣，港府今後顯然要設法協助接種者解答揮之不去的疑團，不妨參考新加坡，派員上門當面回應潛在疑問，順道協助預約。當局另可設立熱綫解答和收集公眾問題的渠道，適時更新疫苗專題網站上的「常見問題」。

必須強調，獲准緊急應用的新冠疫苗整體利大於弊，副作用比率相當低，新加坡施打25.6萬劑BioNTech疫苗後，僅3人出現過敏性休克，全可於1天後出院。

事實上，港府正待立法會財委會通過的10億元疫苗保障基金，保障機制、範疇和金額等，均勝過不少外國，港人連打針後染疫都能索償，應該無後顧之憂，值得主責的部門勤加宣傳，鼓勵市民細閱詳情。

基金細節公布前，外界曾以為市民須經過冗長昂貴的訴訟來索償，港府只不過代藥廠賠錢，惟按現有方案，40歲以下人士遇上「表列嚴重異常事件」受傷和死亡，已可直接得到最高300萬和250萬元保障，之後更能向藥廠興訟爭取更高賠償。

賠償額勝星澳 免接種者舉證

以賠償上限計，香港稍遜日本的327萬港元，卻是新加坡、英國和澳門約兩至三倍；以暫定範疇計，港府包括了普通人有可能無故出現的「貝爾面癱」，以至近乎無界限的「住院治療」，還有專家委員會未能排除事故無關疫苗已可索償，不像英國病人要負起沉重的舉證責任。

據立法會研究文件，全球約有25個地區有疫苗傷害賠償計劃，只有極少數如南韓和新西蘭涵蓋輕微傷害。以先行者英國為例，殘障程度須達6成才能索償，像09年豬流感疫苗每約5萬人有1宗的嗜睡症，未屬嚴重傷害，最終僅6人或3%成功索償，但港府今次已列出會賠償。

本港的疫苗接種計劃近日全速邁進，資訊多如繁星，港府定要抓緊時間契機，好好替公眾拆解潛在疑慮，也要竭力提供更多誘因鼓勵接種，疫苗保障基金顯然是可教人安心的強大後盾，須大力宣傳，千萬別捉到鹿卻不懂脫角。

責任編輯：劉婉雯