今年內地推行留城過年，效果怎樣？

上海所見，過往農曆年空城現象確實不再。街上特別是多了兩類人較顯眼，一是外國人，各種平日較洋化的餐廳去處，今年假期都開放。西方expat（expatriate）一般習慣，是聖誕假期返歐美，就如中國人過年一樣重視，然後到中國農曆年就會出外四處玩，主要目的地為東南亞。今年兩個地方都去不了，乖乖留在城裏，就繼續消費玩樂，能見度特別高。另一是上海中產家庭本地人，過往他們這時候都在國外旅遊未返。但今年，可看到所有商場都繼續開（除了大除夕夜早收了一晚），上海人拖家帶口，填補了不少街頭人流。最開心是去迪士尼的遊客，朋友剛去過，說大部分都不用排隊，一天可玩足八至十個主題設施。

返鄉的主要為外來打工者，服務業及勞動業為主，所以，個別餐飲及全部工地則跟往常一樣停業。較不一樣的則是送貨快遞，問一下小哥，都說今年不回鄉了，公司要維持基本的物流服務，兼且發放加班費和留城補貼。不過始終都是送貨勞動力削弱了，所以初初幾天假期時，會遇到下單時貨倉顯示有貨，但卻不夠人手去送的問題。

上海是相對安全，所以看到另一趨勢是有小孩的家庭哪怕不出遠行，但仍會一家人去近郊住下上海本地酒店。不似北京，進出好多時都需核酸報告，城裏面的各種把守亦較緊張。

廣州朋友又怎過呢？因為去澳門只需有核酸報告而不需隔離，所以不少是去了當今中國唯一還方便容許的「境外」遊。但顯然，過往爆晒棚的酒店賭場等，已沒那麼墟冚。還有就是海南島，今年高端的那批雖生意仍能維持（畢竟還是有遊客需求），但由於供應多，還是能方便地找到非天價的房間。