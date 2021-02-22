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黑芝麻預防白髮？

副刊版 2021/02/22

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農曆新年期間，我們相約到詠琳家中拜年，自新冠肺炎疫情以來，這是我們第一次來探望她快九個月大的寶寶。詠琳笑說：「知道你們到來，我特意化粧染髮打扮一番，不然你們會被一個披頭散髮的師奶嚇一跳。」我們讚她產後保養得宜，她歎氣說道：「不！近兩、三個月以來，我偶爾就長出白頭髮，髮質亦變得乾旱粗糙，擔心會有產後脫髮問題呢！」

她丈夫Leo笑道：「所以，她近來愛上吃黑芝麻糊，湯圓要選黑芝麻餡，就連新年全盒也要放黑芝麻糖……其實染髮不就可解決白髮問題嗎？」

詠琳反駁說：「染髮是治標不治本吧！聽說黑芝麻、黑豆等黑色食物對頭髮有益的。」

Leo疑惑地說：「該不會吃黑色食物，就可令頭髮變黑吧！」

我煞停了他們的爭辯，說：「黑芝麻、黑豆的確並不會直接令白髮變黑，但它們也算是含豐富鐵質，鐵質有助促進血液循環及新陳代謝，讓氧氣及營養運送到頭皮各個細胞，維持頭髮健康。」

詠琳追問：「有甚麼食物可減少白頭髮？」我笑說：「四個字：均衡飲食。」

要預防脫髮，維持頭髮的新陳代謝，飲食上首要攝取足夠優質蛋白質及鐵質，如新鮮肉類、雞蛋、海鮮，切忌經常進食加工肉類如火腿、香腸、午餐肉等；亦不宜過分節食，若大量減少進食蛋白質食物，亦容易出現脫髮問題。

對素食者而言，食物選擇宜多元化，多配搭不同的五穀類、蔬果、豆類及種籽類食物，以達致均衡營養。

「要保持頭髮的光澤亮麗，適量的油份或脂肪也十分重要，不宜經常只以水煮、灼、蒸的方式煮食，以免缺乏脂肪吸收。」

（編按：讀者如欲了解哪些食物有助防止頭髮變得乾燥易折斷，可【按此】收看。）

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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