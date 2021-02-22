女性當上高層，首先切忌victimize自己，即老是覺得自己被迫害或是受害者全因自己係女人。作為女性，有此思想已不要得，因為它會蒙蔽你對事情的判斷，把人家指正或批評都看成「佢哋蝦我係女人！」，而看不到自己客觀上的錯失、盲點和不足。若再把此victimize自己的心態形諸外，一有機會就委屈地向人講：「我成日被委派要啃晒啲豬頭骨，只因我係女人！」這類說話只會說明一些事：

一、公然這樣說，即亦等如公開地暗示（或抱怨）她覺得上頭的工作委派或分配有問題，甚至有性別歧視，你猜上頭聽了這番公開話，會如何解讀？斷估不會覺得她說得合宜、得體吧？！一個人，若連這樣的工作處世智慧都貧乏到如斯地步，那身處高位可謂已是俾多咗佢。

二、有此扭曲心態的女性，根本已非大將之材，做實事和做大事的人都知道，績效說明一切，在自己管理和領導下，績效亮麗又有效率，已是實力的證明，其他根本不用多說。Loser心態，才在自己被比下去時，victimize自己、諸多藉口去自我開脫為何唔掂；而loser中之loser，就是把自己的唔掂歸咎於自己係女人。

三、若成日講到自己身處高位，卻要受到性別歧視，那人家自然會問：「委屈到咁，乜你唔識say no㗎？」「咁你做乜仲唔走呢？」說此話博到同情的機會率近乎零。一些自暴其短的說話，還是不說為宜。

講句公道話，女性在香港有很多發揮機會，我認識很多卓越的香港女性領袖，都異口同聲表示，並不同意「女性就是要被分配去啃最難啃的工作」這類說法，至少在她們身上無發生過。其中一位女友人說得好：「若去到自覺如此受歧視或委屈的地步，卻又毫無招架能力，那就是個人問題，與人無尤。」作為香港女性，每逢聽到這些自我victimize的說話，就只想對當事人說：得你係咁咋，好多女性唔係，你唔代表我哋。仲有，只有將自己份工做得唔好嘅人，先會講到自己咁委屈。