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微軟擬推Office 2021 家用版價格不變

行政人員版 2021/02/22

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微軟（Microsoft）宣布，將會在今年內推出Office 2021，新版家用版價格不變，企業版最多漲價10%。微軟用戶除可使用舊有的5年支援模式外，今次更加入Long-Term Servicing

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欄名 : 科技新知

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