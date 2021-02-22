微軟擬推Office 2021 家用版價格不變 行政人員版 2021/02/22 分享： 微軟（Microsoft）宣布，將會在今年內推出Office 2021，新版家用版價格不變，企業版最多漲價10%。微軟用戶除可使用舊有的5年支援模式外，今次更加入Long-Term Servicing ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 今日 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 特朗普競選App Google Play下架 2021/02/19 特朗普競選App Google Play下架 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 2021/02/19 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 2021/02/18 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 2021/02/18 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 科技行業 科技產品 商業 Microsoft macOS Microsoft Windows Microsoft Office Microsoft Excel 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入