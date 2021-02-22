華爾街銅牛覓新地？ 「錨定效應」捉心理

紐約地標華爾街銅牛（Charging Bull）的原創作者，意大利雕塑家莫迪卡（Arturo Di Modica）因病去世，終年80歲。新聞也報道了銅牛如何出現在紐約街頭，嚴格來說並非華爾街（Wall Street），而是百老匯（Broadway）及莫理斯街（Morris Street）交界附近的滾球綠地公園（Bowling Green）的歷史。這尊銅牛已經佇立30年有多，人們包括莫迪卡的美好願望，是華爾街股市牛市永保，股價長年「牛氣沖天」。

除了具有股市精神支柱象徵意義，供遊人拍照撫摸，銅牛還當上了示威者發洩對象。例如2011年「佔領華爾街」運動，以及前年被環保組織示威者潑紅漆。

「無畏女孩」雕像 扭曲銅牛形象

這些都不及2017年3月，銅牛迎來了「最具威脅性敵人」，一尊象徵支持性別平權的雕像。那年國際婦女節，投資公司道富環球（State Street Global Advisors）邀請一名雕刻家，創作並擺放名叫「無畏女孩」（Fearless Girl）的雕像，站在銅牛對面，挺胸昂首雙手插腰，怒視體型碩大的銅牛。「無畏女孩」頓時成為城中焦點，很多人跑去合照「打卡」，突然之間人們熟悉的銅牛，從一頭象徵堅強、力量和愛的命運鬥士，變成在小女孩前的兇惡象徵，就是因為有了對比。

這樣的新改變，立刻成為吸睛話題，這家投資公司也進入人們視綫。一家投資公司為何無端端支持藝術創作？說穿了還是市場推廣活動。

之前1年的婦女節，該公司發起一個指數基金，叫高層主管性別多樣性指數，或可稱「她指數」（SHE），追蹤女性在企業領導層的作用和性別多樣化的公司去投資，從而獲取收益。創立這個基金的背景，是因為有研究顯示，性別更均衡的董事會結構，能夠提高公司價值，同時對盈利能力產生積極影響。

1年後，公司請藝術家創作「無畏女孩」，除了表達支持性別平權，說希望藉此呼籲僱主積極締造性別平等的職場環境，使更多女性能進入華爾街企業的董事會，背後亦是推廣「她指數」活動一部分。公司原本向紐約市政府申請擺放雕像1星期，但在社會引起轟動後，市長白思豪批准延期，從1星期延長到1年。

這一次市場營銷招數，可以用行為經濟學中錨定效應（Anchoring Effect）解釋，它營造出一個參照點（Reference Point），也就是說小女孩雕像的出現，不單是一個雕塑，而是一個參照點。所謂錨定效應，是指當人們需要對某個事件做評估，進行決策時，最一開始在腦海的資訊（參照點），會有很大影響。這個第一印象，就是沉入海底的「錨」，把思維固定在某處，後面的決策將受到第一印象這個「錨」影響，控制着隨後的評估分析走向。

簡單的來說，就是先入為主，左右了決定，包括首次看到某人的印象，最初找到的資料、初始數據等等，常會為隨後的思考和判斷，設置某種框框，有時造成認知偏差。這些印象或信息把人的思想固定在某處，就像一隻錨，它定了，就不會再鬆動。

我們看電視選秀節目，包括內地著名節目《中國好聲音》，評委全部背對舞台，只能聽到參賽選手的歌聲，卻看不到選手的樣貌、身形等。這種機制創新之處在於，不給評委除了聲音之外的第一印象，不讓他們因參賽者樣子好而加分，純粹專注其音樂內容表現，就是抹掉了評委的參照點。

「無畏女孩」的出現，像憑空變出一個參照點，挑戰人們的固有思維，從小女孩的角度思考，指出華爾街不只有製造「牛市」的金融市場，還有大鱷，以及男性主導的華爾街企業文化，提醒女性能力是不容忽視力量。不過，如此一來，銅牛就慘了，銅身被抹黑。

在消費市場，錨定效應如何運用？賣衣服的店或超級市場，經常在商品上標一個原價，例如一件衣服現價299元，然後標上原價899，再用紅色劃掉。899就是給消費者一個參照點，意思就是說，試圖影響他們的判斷，利用一個幾乎無意義的數字，令人覺得是重要參考，根據它來判斷299很便宜。如果對一件事越是不了解，這些參照點就越會影響人判斷。

餐廳也很喜歡用這個套路，翻開menu，有時前幾頁就是特別貴的菜式，例如888元的刺身拼盤，往後翻發現188的甚麼定食，你就已覺得便宜了，甚至看到78元一瓶啤酒，都覺得合理。

擺放1年多，紐約市政府最終在2018年12月把「無畏女孩」搬到紐約證交所門外的廣場。2019年11月，市政府宣布計劃把銅牛亦搬到證交所附近，理由是「避免過多人流，保護紐約人及遊客安全」。

銅牛搬遷暫未有時間表，亦未知將來會否再和「無畏女孩」對峙？

銅牛搬不搬搬哪兒 反映人類反覆

銅牛搬不搬，搬去哪兒，其實只是小插曲，但卻反映了人類的反覆。創作者莫迪卡1989年聖誕節前，本來將這件作品私下用起重機放置在紐約證交所門前，為他帶來了名氣，「名留青史」。由於交易所並不喜歡這個驚喜，莫迪卡隨後與當局協商，才最終安家現址；現在市政府說要將銅牛搬回去交易所附近，他卻不肯。

道富環球放女孩雕塑在銅牛旁表達理念，亦被莫迪卡反對，指別人針對並侮辱他的作品，同樣想出位，卻不能傾偈。行為經濟學揭示人類是非理性經濟動物，這種非理性普遍存在，其實人類的思想和行為，還有許多經濟學公式不能解釋的有趣現象。

除了消費市場，股市一定程度是股民心理遊戲，都可以用錨定效應等行為經濟學解釋。行為經濟學就是將經濟學和心理學和決策科學結合，研究人類如何做決定的學派，明白它就知道自己是否在不知不覺中被人操控，或受自己愚弄。

有人說，買賣前先問自己：「這個價格真的合理嗎？」然而講就容易，有效克制人性中不理性一面，是多麼的困難。始終人並不是如傳統經濟學所假設的完全理性，而是有限理性，無論你是藝術家、市長、官員、政客，尤其在利益攸關的時候。