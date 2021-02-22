約翰遜聯手拜登遏華 成歡喜冤家？

中英關係近期鬧得僵，但英國1950年為何成為第一個承認新中國的西方發達國家？英國前首相邱吉爾講過，建立外交關係不是為了表揚對方，只是圖個方便（to secure a convenience）。英國當年雖料到在華資產會遭新中國收歸國有，但認為一個穩定和工業化的中國更為有利英國商業。加上為了保住當年還是殖民地的香港，倫敦於是放棄了戰時盟友蔣介石。可以說，英國外交從來都是實用至上，意識形態靠邊站。

英有意擴編G7 成「民主十國」

70年後，英國再次嘗試充當西方的頭，今次卻旨在打擊中國。美國總統拜登上任後首輪國際會議，七國集團（G7）會晤與慕尼黑安全會議上周在綫舉行。這兩個會向來充滿跨大西洋色彩，在後特朗普時代修補美歐關係正是今次一大主題，而聯合盟友對抗中國就是拜登對華大戰略。拜登也深知美國欲重振領導地位須先擺平內部動盪，現在暫時要耐性對待中國，只是英國看來急不及待對華發起進攻。

G7會議備受關注，除了因是拜登上任後首次，還因英國今年是G7輪值主席國，而英國有意將G7擴編，加入澳洲、印度、南韓成為「民主十國」（D10）。英國去年提出D10概念，最初旨在於5G方面與華為抗衡，隨着中英摩擦擴大，現在這構想已變得具有全面針對中國意味。

英國有意填補美國領導真空，正好兼容拜登先搞好內政的計劃，拜登與英國首相約翰遜看來也因此成為了「歡喜冤家」。約翰遜是個乘英國脫歐上位的民粹政客，反對脫歐的拜登過去對他嗤之以鼻，曾稱約翰遜「外形和感情上都是特朗普的複製人」，如今國際形勢卻使兩人一拍即合。拜登上任後致電首位歐洲領導人就是約翰遜。拜登上任前，約翰遜更在英國國會說漏嘴，將特朗普稱為「前總統」，自己期待與拜登合作。

自視日不落帝國 蘇伊士危機棒喝

英國近期自我感覺良好，自認能牽頭對抗中國不無原因。去年敲定脫歐協議，成功令歐盟向「任性」英國開出貨物零關稅免配額待遇。英國疫苗接種至今更是歐洲第一，完勝陷入疫苗荒的歐盟。這都使英國增添了自信，用約翰遜的話來說，英國脫歐後會是全球玩家，Global Britain。

不過，英國「全球戰略」站得住腳嗎？英國資深傳媒人史蒂芬斯（Philip Stephens）在即將出版新書《Britain Alone：The Path from Suez to Brexit》（暫譯「孤身英國：從蘇伊士到脫歐之路」）直言，英國自二戰結束至今都未肯承認，大英帝國不復存在，英國只是歐洲一部分這事實。

史蒂芬斯引用的一句話可圈可點。二戰曾參與發明雷達的英國科學家蒂澤德（Henry Tizard）1949年說：「英國永遠不會再次成為大國（great power）。我們是個偉大國家（great nation），但如果我們繼續好像大國般行事，我們很快就會不再是偉大國家。」史蒂芬斯認為，倫敦至今也未聽得入耳。

英國戰後的確自以為仍是日不落帝國，直到蘇伊士危機予以當頭棒喝。二次世界大戰弄得英國幾乎破產，殖民地也紛紛開始獨立，但英國覺得自己在歐洲孤身對抗希特拉而有種優越感，哪怕真正付出巨大犧牲戰勝德國的是蘇聯。

1956年第二次中東戰爭，英國夥同法國出兵支持以色列，奪取埃及蘇伊士運河，但這國際軍事大冒險事前並未與美國協調。美國於是站到埃及一方「主持公道」迫使英法以撤軍，嘗試爭取第三世界支持對抗蘇聯。美國甚至一度限制英國政府外滙交易，並否決國際貨幣基金組織（IMF）對英金援，倫敦在英鎊大跌下被迫屈服。這一役說明英國時代正式告終，美蘇才是世界新霸主。

棄歐洲取全球 「光榮孤立」外交

蘇伊士危機後，英國外交國安緊隨美國，但還是沒有放棄不切實際的幻想。危機令英國艾登（Anthony Eden）政府倒台，惟新首相麥克米倫（Harold Macmillan）卻認為英國是讓美國做粗重工夫，並在對方耳邊悄悄發施號令。麥克米倫形容，英國看美國，就像是全盛時期的希臘人看尚未興起的羅馬人一樣，對方粗魯浮誇，我們則有舉重若輕的內涵。

事實當然絕非如此。有別於法國在蘇伊士危機後努力自強，於60年代自行開發出核武器，英國雖然號稱有「獨立核威懾」，但至今兩代核導彈北極星和三叉戟，都是直接從美國得來。英美誰主誰從，一目了然。

英國政治雖靠美國，經濟還須靠歐洲，只是英國就此同樣顯得別扭。隨着西德經濟騰飛超越英國，在日本冒起前成為世界第三僅次美蘇，英國1973年終於加入了歐盟前身歐洲經濟共同體（EEC），這比歐共體成立足足晚了15年。英國此後也未全情投入歐洲經濟整合進程，拒絕加入歐元區和神根區。

英國的歐洲政策既折射出優越感，實際上也反映了不安全感。英國加入EEC，僅僅是出於害怕遭到歐陸國家孤立拋離，而不像法國為了爭取領導地位、德國為了擺脫二戰陰影、德法同時為了民族和解般理想宏大。

「政治美國、經濟歐洲」雙支柱雖然基礎不太好，還是維持了英國半個世紀，然而脫歐卻把這炸得粉碎。史蒂芬斯感慨，英國並未充分察覺和好好珍惜，自己原本在歐盟內部享有的特殊地位和巨大影響。英國現在竟以棄歐洲來取全球，他不諱言，約翰遜的「全球英國」根本沒有意義，「就如（前首相）文翠珊說『脫歐意味脫歐』一樣毫無意義。」

英國若即若離的「光榮孤立」（Splendid isolation）外交傳統，向來不論意識形態只講現實政治；倫敦如今嘗試扛起西方世界對抗中國大旗，實質也只是借中國過橋，來為英國脫歐後的世界角色定位。英國16世紀聯同西班牙及奧地利，阻止法國向意大利擴張；17世紀在30年戰爭與法國並肩，令德意志統一押後了200年；19世紀組成反法同盟打倒拿破崙；20世紀又與法國在世界大戰對付德國。問題是，英國在21世紀還有本錢叱咤風雲，領導對抗中國嗎？

內憂外患失帝國 「找不到角色」

姑勿論今天中國跟過去英國對手是否可比，英國現狀和前景本身就一言難盡。英國貨到歐盟雖無關稅配額，報關手續和延誤卻會令成本大增，競爭力大減。英國經濟還要面臨新移民減少、低層勞動力短缺，以及不少企業已經遷走，損失投資等問題；英歐協議甚至未有覆蓋英國最為強大的金融產業。遑論蘇格蘭反脫歐撑獨立呼聲再起，聯合王國往何處去，實在充滿不明朗因素，還怎領風騷令諸侯？

難怪G7其他成員對英國D10構想反應冷淡。德法等歐陸國家戰略自立意志已堅，表明反對搞集團對抗將世界一分為二；日本據報也不願失去會內唯一亞洲成員地位。美國前國務卿艾奇遜（Dean Acheson）1962年形容，英國失去帝國又找不到角色，這句話今天仍不假。英國的歷史教訓，又能否對今天美國有所啟示？

▲ G7會議上周在綫舉行，英國今年是G7輪值主席國，圖為英國首相約翰遜向各國元首揮手致意。（路透社資料圖片）