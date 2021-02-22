強積金借庫紓困 近水救近火

本港經濟仍遭新冠勒至窒息，失業率攀至7%，創16年高位，個別行業如建造業，失業率更達10.7%，總體失業及就業不足達37萬人，預計這還未反映大型「保就業計劃」結束後的倒閉潮；日前統計處亦公布，本港零售額連跌23個月，按年下挫24.3%，總銷貨量下滑25.5%，是有紀錄以來最大年度跌幅，可見勞工市場需求明顯放緩。

多個政團建議設立有時限「失業援助金」，縱使估計只涉約100億元公帑，遠低於「保就業」的800億元，但仍遭政府拒絕。從公共財政角度看，是次財政預算案將出現3,000億元的歷來最大赤字，財政儲備只剩8,000億，即約13個月政府開支，不難理解財爺要「睇餸食飯」。

現實而言，普羅大眾要錢過年，而過年亦是打工仔交稅之時，可是不少基層僱員縱使有勞動力，卻面對失業或停薪留職等短期經濟困難，手停口停，同時未必可以及時另找工作或獲得應急資金。要拯救打工仔，又要平衡政府負擔，可取道每一位打工仔的強積金小金庫：面對這百年一遇的全球疫情影響日常生計，政府實在要再三考慮強積金的特殊功能，緊急修例，容許政府在特殊期間，准予有需要的打工仔有限度由自己的強積金庫「借庫」，以強積金累算權益作抵押取得貸款，或在一段時間內暫停供款，紓緩短期經濟困難。

不動用公帑 一家便宜三家着

「強積金借庫方案」既能協助有需要打工仔周轉生活，亦毋須動用公帑儲備便可支援市民，更易獲跨黨派支持，完全是「近水救近火」，可謂「一家便宜三家着」。

「強積金借庫方案」與「借糧」的概念相近，也是「沒有現例，情理之中」，可是特區政府過往定性強積金為市民退休「三大支柱」，受《強積性公積金計劃條例》規定，每個糧期供款一次，亦不可抵押。由市民觀點看，強積金在此困境仍是「有得睇、無得食」，短期生活需要未解決，何以談退休。

非常時期用上非常方法，由公共政策角度解困，「強積金借庫方案」可讓失業或短暫停薪留職、並擁有強積金帳戶的人士，申請以強積金累算權益作抵押，由政府或銀行予以貸款作應急之用；同時，必須與借款人訂明還款年期，假若無法還款，則按一貫方式向借款人追討，與「借糧」概念相近。

此外，若果將此借貸合理地封頂，例如5萬元：即1對失業夫婦加上1對在學兒女，1個家庭便可獲10萬元「借糧」周轉，起碼可讓申請人多堅持三數月生活，亦不致承擔過高風險，更不會導致「退休無錢洗」。這方案將即時受惠264萬僱員和21.5萬自僱人士。

市民鬆綁自救 非殺雞取卵

近日各大建制政黨亦多次建議政府，要創新地善用強積金救民，不過政府仍堅持這是殺雞取卵，亦會令強積金累算權益流失，失去滾存增值的機會，削弱強積金制度完整，難以達致勞動人口退休儲蓄的政策目標云云。從道理上看，沒有人希望借貸渡日，有需要人士也是無可奈何，政府再談長遠退休，極甚離地，「強積金借庫方案」不是先使未來錢的「殺雞」，而是讓基層市民留得青山在的「鬆綁自救」。

「強積金借庫方案」涉及修訂《強制性公積金計劃條例》，法例應先容許累算權益成為抵押品：在政府訂定的特殊情況下，可將強積金部分累算權益的抵押權，交還予方案的申請人。從法例觀點上，政府需提出修訂，修改現行《條例》第16（1）條所列明「強積金僱員累算權益不得作為抵押的標的」的限制；換言之，就是令僱員可以以其強積金部分累算權益作出抵押，以獲取貸款。

拯救失業人士 訂資格防濫用

同時，政府應以「日落條款」方式修例，將此特殊安排聚焦拯救目前受疫情影響的失業人士，亦需訂立申請資格，例如必須連續失業或就業不足特定月數，以防濫用。在這些建議條例修訂附加保障下，強積金並不會背離原來的長遠政策目標。

由持份者的角度，強積金背後的主要利益持份者，應該是與財經及庫務局對口、負責管理資產總值約9,690億元的基金機構。基金收費約1.46%，業界推斷服務提供者坐享逾141億元收益。不過在此修例建議下，貸款計劃既不會動用強積金累算權益，亦不會影響強積金作為退休保障支柱的功能，更不涉及僱主額外負擔。

若由政策局的政策範疇看，這方案確是有點在財庫局頭上動土，去拯救在勞工及福利局的管轄範疇。不過由政治研判，其實建制派多個政黨亦先後提出涉及市民借用強積金的方案，建制派3大政黨，即經民聯、民建聯及工聯會，加起來已佔現時立法會42票中的24票，修例理應暢通無阻。

「強積金借庫」方案在「政、法、理、情」4方面兼備，如果政府要獲得民眾和政黨的掌聲，除了公共行政的知識，還要一點政治的勇氣。

▲ 「強積金借庫方案」既能協助有需要打工仔周轉生活，亦毋須動用公帑儲備便可支援市民。（資料圖片）