便捷預約利接種 精準推算免添亂

本港5類優先群組明天起可在網上預約打新冠疫苗，周五開始接種。參考海外經驗，預約之始網站易因公眾蜂擁瀏覽癱瘓，長者亦每每遇上技術困難，港府宜考慮推出更多預約途徑，兼動用社區力量，協助和鼓勵接種。而BioNTech（復必泰）疫苗的儲存限制多，為免平白浪費，當局既要減少公眾爽約，也要定時、準確推算需求、平均分配人流，嚴防社區檢測站早前大排長龍的亂象再現。

動員社區力量 增熱綫助長者

本港首批共200萬劑疫苗即將全數抵港，特首林鄭月娥今天會率領團隊接種，5個群組共約240萬人明起亦能預約。

比較現有針劑和優先群組總數，本港應不至於重蹈美國覆轍，因疫苗供不應求，長者用盡方法搶名額依然不果，最終失望痛哭，但始終要慎防重演當地每次拓闊優先群組，就有系統垮掉的情況。

由食肆更嚴格使用安心出行的經驗可見，很多長者根本沒有智能電話，亦偏好紙筆登記，現時只得網上預約接種，怕會難到不少人。當局不僅要大力推廣，公眾可求助郵局和屋邨辦事處，更要考慮醫院藥劑師學會會長崔俊明的建議，增設電話預約。

美國多地和新加坡都設有預約或求助熱綫，並有社區隊伍解答疑難和提供支援，英國更明文列出要社區為本，資助少數族裔、殘疾、長期病和露宿者組織等推動打針，如在清真寺打疫苗，以便解釋一切符合教義。

港府已去信院舍查詢接種意向，但今起替70歲以上人士打針的新加坡更見積極，致函邀請全國老人；英國家庭醫生甚至能利用數據庫，邀請和提醒尚未接種人士。比起院舍，英國經驗顯示，體弱的自住老人才是最棘手一群，接種率只有低單位數。當地已設立了流動針車，社福界更請纓受訓上門打針。

即場輪候填補 均分各區人流

本港目前兩款疫苗中，BioNTech須極低溫儲存之餘，甫稀釋便要迅速使用，須精準推算和調整供求，才可減少浪費。美國有接種機構為應對每周數以千計的爽約，仿效航企超額派籌大概10%，缺點是有可能出現人龍，也有組織臨時改替義工等打針。港府可審慎考慮是否加入少數即場輸候名額，並藉全方位教育宣傳，減少有人臨陣變卦。

上周本地不同表列處所放寬營運限制前，大批僱員爭相檢測以符合要求，但一邊有社區檢測中心大排長龍，另一邊亦有流動採樣站冷清不已。

新冠疫苗接種後需要觀察30分鐘，各人還要保持社交距離，須動用更多空間，意味當局更要設法妥善分配不同時間和地點的人流。

各高官近日頻頻勸說公眾，早打好過遲打。已有近半人口打針的以色列，昨起重開博物館、圖書館、健身室等場所，正是疫苗有助復常的一大力證。港府要從預約、施打和監察，做好疫苗接種的每一步之外，亦要多加警惕公眾，當社區踏入局部免疫階段，病毒株適者生存，恐將催生出更多厲害變種，故大家尤要做好防疫，齊心盡早切斷傳播鏈。每避免一次傳播感染，社區便能少一點變種風險。

責任編輯：黃鑠安