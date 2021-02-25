公大重新命名　展現綜合型大學定位再創高峰

作為香港高等教育普及歷程的重要一員，香港公開大學（下稱公大）一直與時並進，開拓升學新途，為社會各行各業培育所需人才。經過短短三十多年的耕耘，公大已經由一所只提供遙距課程的學院，發展成為一所多元化及全面的綜合型大學。即將卸任的公大校長黃玉山教授分享，即使對公開大學這個名稱充滿感情，但一個能夠適切反映出公大現時的定位，並能夠展示多年來大學發展蛻變及未來發展策略方向的新大學名稱實在有所必要。

回溯80年代，香港僅有兩所大學，故大學學額非常有限，莘莘學子於中學畢業後，除非有能力赴海外升學，否則只能投身職場，因此當時本港絕大部分的年輕人在職時都是未具大學資歷。面對社會對持續進修及學歷增值有殷切的需求，公大的前身香港公開進修學院於1989年正式成立，開展其歷史任務，致力提供開放及遙距教育，並在1997年升格為大學。隨着香港社會的發展，公大在過去亦不斷蛻變，2003年推出首個全日制面授學士學位課程，及後於2007年加入大學聯招，成績有目共睹。

全日制學生破萬 公大校名惹誤解

時移世易，黃教授稱，高等教育普及化令學生在本港升讀大學的途徑增加，低學歷在職人士的數目則不斷下降。目前公大的全日制學生人數已突破一萬，遠遠超越修讀遙距課程的學生數目，研究生亦有千人。「公大的定位改變了，假如繼續使用公開大學的名稱，不但名不副實，更容易引來外界誤解。」

他舉例說，「曾有赴美國交流的學生反映，當地有設施為全日制學生提供門票優惠，惟他持公大學生證到票務處申請時卻遭拒絕，只因當地職員認定大學名稱中的「公開」二字，將公大歸類為以遙距方式提供公開教育的大學，故不認可其全日制學生的身份；另有從事研究的教授赴海外進行學術交流，也被問及為何公開大學也會進行研究。」凡此種種，無疑為學生及教學團隊帶來困擾，更對畢業生將來在事業發展及升學上帶來負面影響。

▲ 公大的全日制學生人數已突破一萬，在研究領域同樣創出佳績。

準確反映新定位 展現都會大學特色

正因如此，黃教授強調，公大在此時重新命名絕非心血來潮，而是基於由同學們最早提出的意願及實際需要，是一個慎重的決定。他表示，「新校名必須準確展現公大的定位，更要獲得不同持份者的認同。大學在2019年初決定就這問題正式深入探討，我們即透過積極的諮詢及焦點小組，與校內外人士及各界接觸，聆聽他們的意見，其後成立了『大學重新命名評選委員會』，由校董會、諮議會、教職員、學生及校友代表組成，向全港徵集新校名，集思廣益。」

由最初徵集到逾一千一百個新校名建議，逐步篩選至最後三個名稱予校董會審批並作最終決定。黃教授稱，新校名「香港都會大學」突圍而出，是因為它最能夠緊扣公大的定位及辦學特色，即課程專業與實用性並重，同時亦反映大學具備現代化及前瞻性的教學和研究，與大都會多元化的概念同出一轍。新名稱也沒有為大學的學術發展方向設限，有助大學發展新的領域，以滿足社會不斷變化的學習需要和人才需求。

▲ 黃玉山教授喜見公大不斷與時並進，收生數字亦持續上升。

疫情收生仍見增長 內地建校選址肇慶

公大已啟動修改大學條例的程序，待立法會通過後將重新命名為香港都會大學。黃教授期望，大學可進一步加強全日制綜合型大學的角色，為本地及內地學生帶來更優質的學習環境、教學質素及課程設計，同時提升研究水平。他指出，近年來適齡升讀大學的學生人數減少，本地各所高等院校都面對收生的壓力，但公大的收生數字卻持續上升，正正反映大學在課程設計、學習體驗，以及支援方面的優勢。

黃教授說道，「香港公開大學賽馬會健康護理學院於今年初正式落成啟用，不但加強我們在推動護理及健康課程方面的能力，以應對社會的需求，亦為大學整體校園的面積增加了百分之三十四，為學生營造更優質的學習環境，大大提升同學的學習體驗。同時，我們亦正與肇慶市政府合作，計劃在當地興建新校園，推動粵港澳大灣區的高等教育發展，促進肇港兩地交流與人才培育，項目正有待審批。」

▲ 今年初落成啟用的香港公開大學賽馬會健康護理學院，為學生締造更優質學習的環境。

卸任在即 回味七年公大點滴

任內推動公大不斷茁壯成長的黃教授，將於今年三月底卸任，他坦言過去多年來的工作雖然繁忙，但仍然十分享受跟各同事一起打拚的日子。回顧各項點滴，他認為最難忘莫過於大學重新命名，正因這是一項極其複雜的事情，除了吸納不同持份者的意見外，也要顧及新名稱對大學發展的影響等。慶幸得到教職員團隊的全力協助，爭取到各方的支持，令這項艱巨任務得以在任內完成。此外，他對於公大連續六年在「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中獲得最高的撥款總額感到十分欣喜，亦樂見大學優化了的薪酬與績效獎勵制度取得不錯的成效。

▲ 即將卸任校長一職的黃玉山教授對公大充滿感情，也有信心這所大學未來將再上一層樓。

對於大學未來的發展，黃教授期望大學繼續在教學及學術研究發展方面創優革新，他相信在經驗豐富的新校長帶領及教職員團隊齊心協力下，大學一定會日臻完善，迭創高峰。

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