過節多活動，一些公司年會或新年開工開業，會找來明星撑場。還有更多是平常的地盤開盤、新店開張、簽合約助陣、聯歡晚會，泛稱之為商演。商演有價，但請大明星是天價，隨時幾十萬元至上百萬元，所以出現了一種中國特色山寨明星產業。

找山寨明星的單位，盤算過，預算有限，若找個十八綫不知名的小明星，還不如相等價錢，找個山寨明星，以周杰倫、劉德華的形象出現，明知是假，但哄動熱鬧效果，肯定更佳。

山寨明星分兩種來源，一是本身長得就極似，稍為化粧一下，加上台型語調，好多是「幾可亂真」。有試過叫「月光伍佰」的在現場演唱，人人都以為是真伍佰，因背景拍那「月光」二字出得小小的。

現在內地出名的，有叫「雍杰倫」，還找着山寨周華健的孟華健堂堂正正開演唱會。好些長期模仿明星歌手的民間達人，甚至都成了巨星的朋友。模仿劉德華成名的一位，後來也長期當劉德華的替身。

另一種來源較新，是結合整容和經理人公司，專為想整成明星同款的人做整容手術（一年造幾十個李嘉欣），整好之後，通過一條龍的經理人公司介紹商演工作，形成產業。

接單價格，視乎相似度，當然愈神似愈貴。普通款商演，可能幾千元有交易。神似度高的，要價萬多二萬元。而生意旺季（如這陣年頭年尾），一個客路成熟的山寨明星，可以一個月接20場商演。現在流行網上賣貨，山寨明星又多了條財路，在直播帶貨節目中出現，收銷售分成或出場費。

另有種是直接拍照出宣傳照代言產品，這是個最灰色地帶，因為涉及肖像權。大部分情況下，沒有指明說那人是某明星，只是長得相似，聽起來不算犯法。