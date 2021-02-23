那些跟他們談話之後有回味感的人，都有一個特質，就是他們都能令人意猶未盡，想一直談下去，又或期待下一次再會。令人意猶未盡者，毋須口甜舌滑，但一定懂得與人深度交談。

深度交談才能與人作有意思的連繫，可由問問題開始。當然，我不是指那些挖人私隱或像審犯般的問題。以對方為主、以發掘對方更立體一面為目的之問題，會令對方感到談話很不一樣，甚或刺激對方思考他們從來沒想過的自己。當你展開的話題是圍繞着對方的時候，就是在表達了「我有興趣認識你更多」，每個人都喜歡被全程和全情關注，那當然會令對方感意猶未盡。

交談時，我很喜歡以這些問題跟對方展開話題（當然要視乎氣氛和場合），包括：

一、到現在為止，人生做過你認為最wild（瘋狂）的事情是甚麼？（從答案可略知此人要很守規矩抑或較能破格；很沉悶或是較跳脫。）

二、最近有甚麼exciting（令人興奮）的personal project（個人計劃）？（是否比問「你點呀」更有趣？）

三、近日有甚麼電視節目／電影／podcasts／書，令你覺得很精采／刺激到靈感的？（我經常從這條問題獲得不少很有質素的推薦，更可藉此了解對方喜好。）

四、你心目中最完美的周末是怎樣的？（會更了解對方平時真實的周末如何度過，其理想生活與工作平衡點等。）

五、對自己的將來有甚麼想像？（從而更了解此人現時的狀況及人生擺位。）

有次，我就是在交談中問了一位朋友這些問題，然後聆聽對方發揮，回家後收到其短訊：「That was the most meaningful dialogue I've ever had in my life」（那是我人生中最有意思的對話）。其實，在整個交談中，我說話的比例大概只佔兩成而已。

究竟交談是興味索然還是意猶未盡？問甚麼、如何問是關鍵。