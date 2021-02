那些跟他們談話之後有回味感的人,都有一個特質,就是他們都能令人意猶未盡,想一直談下去,又或期待下一次再會。令人意猶未盡者,毋須口甜舌滑,但一定懂得與人深度交談。

深度交談才能與人作有意思的連繫,可由問問題開始。當然,我不是指那些挖人私隱或像審犯般的問題。以對方為主、以發掘對方更立體一面為目的之問題,會令對方感到談話很不一樣,甚或刺激對方思考他們從來沒想過的自己。當你展開的話題是圍繞着對方的時候,就是在表達了「我有興趣認識你更多」,每個人都喜歡被全程和全情關注,那當然會令對方感意猶未盡。

交談時,我很喜歡以這些問題跟對方展開話題(當然要視乎氣氛和場合),包括:

一、到現在為止,人生做過你認為最wild(瘋狂)的事情是甚麼?(從答案可略知此人要很守規矩抑或較能破格;很沉悶或是較跳脫。)

二、最近有甚麼exciting(令人興奮)的personal project(個人計劃)?(是否比問「你點呀」更有趣?)

三、近日有甚麼電視節目/電影/podcasts/書,令你覺得很精采/刺激到靈感的?(我經常從這條問題獲得不少很有質素的推薦,更可藉此了解對方喜好。)

四、你心目中最完美的周末是怎樣的?(會更了解對方平時真實的周末如何度過,其理想生活與工作平衡點等。)

五、對自己的將來有甚麼想像?(從而更了解此人現時的狀況及人生擺位。)

有次,我就是在交談中問了一位朋友這些問題,然後聆聽對方發揮,回家後收到其短訊:「That was the most meaningful dialogue I've ever had in my life」(那是我人生中最有意思的對話)。其實,在整個交談中,我說話的比例大概只佔兩成而已。

究竟交談是興味索然還是意猶未盡?問甚麼、如何問是關鍵。