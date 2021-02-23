草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園

一場疫情幾乎令全球旅遊停擺，原定去年於紐約植物園開展的草間彌生《KUSAMA: COSMIC NATURE》亦延期至4月亮相，希望疫情盡快過去，能親身到訪感受草間圓點美學的魅力。

草間彌生曾說：「忘記自

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