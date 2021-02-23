草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 副刊版 2021/02/23 分享： 一場疫情幾乎令全球旅遊停擺，原定去年於紐約植物園開展的草間彌生《KUSAMA: COSMIC NATURE》亦延期至4月亮相，希望疫情盡快過去，能親身到訪感受草間圓點美學的魅力。 草間彌生曾說：「忘記自 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 2021/02/19 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 2021/02/16 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 2021/02/11 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 2021/02/09 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 2021/02/06 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入