葉問變Fireman 年代先進用字要謹慎

昨天提到美國有基金專門投資領導層裏較多女性的公司，以及性別多樣化較豐富的公司，從而獲取收益，今天也續談性別議題。影星甄子丹上月獲香港消防處委任為「消防處國際形象大使」，拍攝消防宣傳短片，並灌錄歌曲。處長梁偉雄形容，甄子丹正義英雄形象鮮明，正好代表消防處人員剛勇無懼的特質。

一些英文媒體報道時，用上「From IP Man to Fireman」（由葉問到消防員）的字眼，也是吸引的。因為甄子丹是男性，這個句子就沒有問題，但如果在另一種語境，沒有專指消防員是男抑或女時，這樣寫已經不合時宜，或者是錯。事實上，消防處在新聞稿中，亦沒有用Fireman字眼，「消防處國際形象大使」是「the International Image Ambassador of Hong Kong Fire Services Department」；當提到該處人員，是Fire Services personnel。消防處官方網站中，凡沒有指明性別的，寫法為Fireman/Firewoman。

倫敦女消防局長 Fireman改為Firefighter

2017年，倫敦消防局（London Fire Brigade）歷來首位女局長科頓（Danielle Cotton）上任，任內其中一個改變，是發起社會尊重對消防員性別的稱呼，將Fireman，改為Firefighter較中性用語。雖然過程中受過不少針對甚至恐嚇，她最終成功了。不單在英國，美國、澳洲等很多國家已經不再用Fireman這個英文，都用上Firefighter。

因為過往父系社會結構流傳至今的原因，我們經常可以看到帶有性別差異的英文單字，例如Businessman（商人），與其使用Businessman或Businesswoman，有人會用Businessperson作為稱呼。英文字中含有「man」的，不少人使用又希望做到性別平等時，已經改成不具性別歧視字眼，例如：Man＞people，mankind＞humanity，chairman＞chairperson，policeman＞police officer，salesman＞salesperson等等。

同樣在2017年，倫敦交通局推行「無性別」問候語，地鐵廣播中不再說Ladies and gentlemen（女士們，先生們），改用Hello everyone（哈囉，各位），並且要求倫敦交通所有員工都使用這種新叫法，目的是為了「讓包括跨性別人士在內的所有乘客擁有被歡迎的感覺，彰顯倫敦作為國際化大都市的包容性。」多個行業陸續推出新規定，要求在工作中注重性別平等。例如廣告標準局要求廣告中杜絕「女孩長大後會成為芭蕾舞員，男孩會成為工程師」、「媽媽總是在收拾房間」等描述，認為會給公眾傳遞錯誤信息。

英國有大學也更改做法，禁用部分常用詞彙，卡迪夫都會大學（Cardiff Metropolitan University）禁止教師學生使用如right-hand man（得力助手）、gentleman's agreement（君子協定）等具性別偏頗字眼，違反會受處分。他們鼓勵用性別中立語言，例如：artificial（人工）取代man-made，human resources（人力資源）取代manpower，consumer（消費者）取代housewife之類。不過這樣的做法，也引發箝制言論自由的質疑，又覺得一些字沿用多年，字詞本身並沒有性別歧視意味，沒必要吹毛求疵去改。

英國作為支持LGBT群體、強調性別平等的先進國家，為此作出很多努力。駕駛執照和其他官方文件中，更早已引入Mr、Mrs、Miss等之外的尊稱「Mx」，來稱呼跨性別群體。倫敦是多元化城市，同樣情況的美國紐約，數年前地鐵廣播亦改了稱呼，同樣取消說Ladies and gentlemen，改用Passengers（乘客們）。就在英美為消除性別歧視而不斷努力時，不同聲音亦浮現，指出消除偏見是好事，但部分措施屬「矯枉過正」。

性別稱呼這個議題，近日在中國內地亦出現熱烈討論。事緣近日中央電視台的《感動中國2020年度人物頒獎盛典》中，著名詩人學者葉嘉瑩獲獎，大會頒獎詞其中一句說：「妳是詩詞的女兒，妳是風雅的先生」，在互聯網上引起爭議。有網友激烈反對「先生」加諸女性的這種稱謂，一場關於傑出女性人物能不能被稱作「先生」，多年前已有的討論又一次拉開。大多數輿論變得不去關心葉嘉瑩的成就，而是這位文學大師是「先生」還是「女士」。

獲獎女性 被稱「先生」惹爭議

有人認為「女士」被叫「先生」是抹煞身份，另一些人則指出，是尊稱才叫「先生。在內地，將傑出女性稱為「先生」，確是約定俗成的語言習慣。近代以來，宋慶齡、冰心、錢鍾書夫人楊絳等，都曾被稱作「先生」。部分反對的人，正正是反對這種將傑出女性尊稱為先生，理由是為甚麽任何一位男性都可以稱為先生，而女性在獲得巨大成就時，才能被「尊稱先生」呢？還有人指出，稱「先生」是尊敬，潛台詞即是叫「女士」是不尊敬，下意識就是重男輕女。

「先生」用得對不對，爭論雙方針鋒相對，扯進了性別議題。內地《新周刊》文章指出，其實從語文角度來看，詞義離不開語境，考究一下會有新風景。例如在詞典中，「先生」有幾種解釋：男性、丈夫、長者、老師等，在不同語境下，先生也有相對含義。稱呼葉嘉瑩、楊絳等「先生」，是取「老師」、「長者」這層含義，並沒有牽涉男性此含義，但這麽多人反感一個用法，自然也有其道理。一種相對小眾的用法，繼續沿用合不合適，是可以商榷的。

文章指出，詞語一直在進化，宋朝時「小姐」是指平民女性，明清就搖身變成大家閨秀，改革開放後成為時髦稱謂。古代對於讀書人、賢士尊稱「先生」，民國時期淪為風月場所「書寓」中藝妓的代名詞，近代以來發展到凡是男性也可普及叫「先生」了。語言從來不是一成不變，詞庫可以更新，這一點中外皆是。

有人說，說者無心，本無敵意，何來質疑？問題是使用者的主觀善意，並不能消弭某些詞彙中客觀存在的性別偏見。也許某些改變不乏吹毛求疵之舉，但既然被指保守的英國人都避免再說Ladies and gentlemen，以便「政治正確」，大家又何妨與時俱進不斷摸索，彼此合作，而非磨刀霍霍。