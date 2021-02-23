3大方向 促港再工業化起飛

前幾年仍是政府熱話的「再工業化」政策，近日似乎已少人提及。2016年《施政報告》首次提出香港要發展再工業化，回應工業4.0的全球趨勢。再工業化是透過資訊科技、物聯網（IoT）等一系列先進技術，為生產系統自動化或升級。根據顧問公司麥肯錫與世界經濟論壇的一份研究報告，到2025年，全球實施工業4.0或再工業化所創造的價值，可達到3.7萬億美元（約29萬億港元）。

在香港，再工業化計劃主要涵蓋4個行業，即製藥、醫療、生物醫學和先進機械。自2016年以來，政府除了在2017年成立跨政策局的創新、科技及再工業化委員會外，還提供基建、設施、人才培訓，以及包括「再工業化資助計劃」撥款20億港元的資助。

經歷疫情 經濟更要多元化

然而，在過去幾年，進展未如人意。去年中，立法會秘書處資科研究組一份題為《選定地方推動再工業化的措施》的報告指出，「創新科技產業對經濟的貢獻，已由過往9年來停滯不前，僅佔本地生產總值0.7%，微升至2018年的0.8%。」而政府對再工業化的熱情也似乎有所冷卻，在去年12月推出的《智慧城市藍圖2.0》中，在「智慧經濟」展望未來中，僅提到會「加強商界整體的數碼轉型，尤其是由科技推動發展的經濟領域如金融科技及再工業化」。

可是，經過新冠肺炎疫情，我們更認識到，經濟發展多元化是香港長治久安之道，因此應該認真促進再工業化。對此，我想提出以下3個方向：

大增研發開支 保持競爭力

科技在再工業化中扮演主要角色，對研發的投資更形關鍵。根據世界銀行的數據，高收入經濟體如經合組織（OECD）成員國的科研投資，平均佔GDP的2.58%，南韓有4.81%、中國2.19%（深圳更達4.2%）。而香港政府盡管以知識型經濟為發展模式，但到2019年，科研投資仍然偏低，僅達GDP的0.92%。我們需要大幅增加研發開支，趕上近鄰的水平，以保持競爭力。

香港在基礎科學研究方面實力雄厚，根據網站Guide2research去年的《計算機科學與電子尖端科學家排行榜》，以研究人員的學術質量、論文被引用次數等評估，香港在全球54個經濟體中排第12（美國第一、中國第五），可見本港科研實力強勁。然而，香港在研發成果商業化的能力卻嚴重不足。

因此，政府應注意市場趨勢，在長者服務、物流及食品業等不同行業，探索及部署更多智能化解決方案。

根據政府統計處的資料，製造業在2018年只貢獻了本地生產總值的1%，但香港中華廠商聯合會於去年發布的一份調查報告卻顯示，珠江三角洲共有21,000多家港資製造業企業，估計營業額達9,000億港元。這些企業雖然生產綫在內地，但其中9成以上總部都設在香港。

惠及灣區港企 實現智慧製造價值

報告也提到，香港在大灣區的大部分製造商為中小型企業，研發能力非常有限，質疑為何政府的再工業化策略沒有惠及這些港資企業。其實再工業化下的高價值工業技術，可提升這些企業的競爭力，同時傳統製造業也可成為研發成果的主要目標客群。例如，先進的機械人可以應用於大灣區內的主流製造業，包括服裝、鐘錶、電子以及食品加工，實現智慧製造的價值。

而提升香港傳統製造業，締造雙贏的夥伴關係，是香港智慧製造業和再工業化策略的成功關鍵。

因此，政府應該與本地企業攜手，通過積極推動大灣區內的研發和合作，建立可持續的再工業化生態系統。此外，我們的再工業化政策也應放眼內地和東盟，作為出口的目標市場，彌補本地需求不足的問題。如此，香港的再工業化就有望可以起飛了。

▲ 本港科研投資仍然偏低，僅達GDP的0.92%，需要大幅增加研發開支，趕上近鄰水平，以保持競爭力。圖為科學園。（資料圖片）