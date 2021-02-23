Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 行政人員版 2021/02/23 分享： 近日社交平台Clubhouse再陷私隱安全疑雲，軟件原始碼代管服務平台GitHub上，出現一個名為OpenClubhouse的開源程式，竊聽及錄製Clubhouse的語音聊天內容並公開予用戶聆聽，引起 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 今日 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 微軟擬推Office 2021 家用版價格不變 2021/02/22 微軟擬推Office 2021 家用版價格不變 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 2021/02/22 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 特朗普競選App Google Play下架 2021/02/19 特朗普競選App Google Play下架 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 2021/02/19 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 商業 科技行業 科技產品 服務 軟件 社交平台 iPhone Android 手機Apps 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入