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再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招

行政人員版 2021/02/23

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去年登場的蘋果（Apple）自家研發M1芯片，再成為黑客目標，針對M1 Mac的原生惡意軟件已陸續現身。早前安全研究機構揭發一個針對蘋果M1芯片、名為GoSearch 22的惡意軟件後，近日再發現另一

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欄名 : 科技新知

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