再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 行政人員版 2021/02/23 分享： 去年登場的蘋果（Apple）自家研發M1芯片，再成為黑客目標，針對M1 Mac的原生惡意軟件已陸續現身。早前安全研究機構揭發一個針對蘋果M1芯片、名為GoSearch 22的惡意軟件後，近日再發現另一 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 今日 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 微軟擬推Office 2021 家用版價格不變 2021/02/22 微軟擬推Office 2021 家用版價格不變 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 2021/02/22 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 特朗普競選App Google Play下架 2021/02/19 特朗普競選App Google Play下架 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 2021/02/19 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 商業 科技行業 科技產品 創新科技及應用 Apple 晶片 黑客 軟件 Mac電腦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入