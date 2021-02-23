失業貸款助救急 審慎籌謀減濫用

新冠疫情曠日持久，挫損經濟筋骨，推高本地失業率急升，創近17年新高。明天出爐的財政預算案，料將向失業大軍發放長年期貸款，以解燃眉之急。參考日本的經驗，相類計劃的申請人數極多，庫房開支龐大，當局必須審慎籌謀，避免重蹈去年覆轍，補助疫市大賺的超市，藉制定完善機制，優先精準支援最重傷行業，諸如航空旅遊的從業員，以求減少濫用，助他們撑到疫苗計劃奏效，社會慢慢復常，重新職場再出發。

根據消息人士向本報透露，預算案將公布5年期貸款計劃，支援疫下失業人士，年利率1厘，限期內悉數歸還可退回利息，反之信貸評級恐會受損。銀行將負責把關，企圖騙取貸款者，等同干犯刑事罪行（詳見--「預算案設失業貸款 月薪6倍上限8萬」）。

日本審批過寬 宜設失業門檻

據社聯統計，本港失業的中位數去年第三季已升至108天，耗盡積蓄者想必與日俱增。港府此番費思量推新猷，相信正要盡快雪中送炭，一旦職場回暖，借款人便能復工，本息歸還，但第4波疫下失業率已觸及7%，總人數超過25萬，當局現在決定伸出援手，庫房負擔難免沉重。

日本去年3月為疫下收入減少的個人和家庭，修訂推出兩個緊急免息貸款計劃，原則上限共80萬日圓（約5.9萬港元），最長10年後清還。翻查資料，首4個月已有88.5萬人次申請，當中83.9萬宗獲批，涉額高達2,232億日圓（約163億港元），全部遠超雷曼爆煲觸發金融海嘯後的數字。

日本的審批明顯從寬，只要收入受挫已符資格，當地更剛因應疫情持續，上調借貸總額至200萬日圓（約14.7萬港元），港府顯然不能照搬，須小心拿捏尺寸，可斟酌應否就失業時期設立門檻，以至作出資產審查。

先助重災行業 防低息促投機

雖然港府去年連番推出救援措施後，本財年完結時料仍有約8,700億元儲備，勝過負債累累的日本，卻始終要汲取去年急推保就業計劃平白惠及疫市贏家的經驗。失業貸款不宜一刀切，不妨訂出緩急優次，率先支援旅遊、航空、餐飲、零售、文娛和體育界等重災區從業員，其他較強勢行業或可稍等。

據悉新計劃類近個人和信用卡貸款，只不過按揭證券公司負責出資，但無論私營的稅務貸款，抑或港府的學生貸款，只要利率或成本夠低，總不免有人拿來投資買股票、甚至賭博，為求錢滾錢。即使不易稽查實際用途，港府終究要申明，失業貸款僅旨在應急，暫時抵住基本生活開支。

本港即將開始接種新冠疫苗，只要疫情沒有重大變卦，政府和市場皆預測今年經濟可以重拾增長，令飽受重挫的行業慢慢復常，失業大軍亦可望重投職場賺錢。本港社會普遍抗拒養懶人，俗語亦云有借有還上等人，失業人士靠官方貸款捱過低谷後，應當盡快還清款項，以免損害個人信貸紀錄，甚至遭追討至破產告終，得不償失。

責任編輯：李勝君