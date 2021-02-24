香港是國際大都會，生活節奏急促，打工仔活在這片土地，也要日夜埋頭苦幹為兩餐而努力工作。根據政府統計處最新公佈的《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，香港人平均每周工時中位數為44小時，以5日工作計算即每日工作8.8時，即是日日都要開OT！

香港打工仔出名做得，開OT沒甚麼大不了，最辛酸其實是每日的OT都是白做，意思即是大部份公司都沒有給予員工OT補水（OT時薪），而且大假日數又少，打工仔做到無停手之餘，又得不到相應的報酬，確然有苦自己知。與打工仔一樣，家庭主婦都是7X24年中無休地照顧家庭，但基於打工仔賺得不多，給予的家用固然也不會多，家庭主婦成為另一種得個「做」字的職業。

收入不多難以儲蓄

打工仔賺錢不多，每月獲得的收入要拿來交租、交水電煤等雜費，再加上衣食住行等日常基本生活開支，微薄的薪酬僅僅夠糊口，實在難有額外金錢用作儲蓄，導致財務狀況經常處於真空狀態。

如果生活平穩，無風無浪，每月收入尚可應付到基本生活所需，儲蓄不足也不是大問題。但是，如果生活突然出現事故要急需現金周轉，例如清還卡數、繳交稅款、醫治疾病等，沒有足夠儲蓄就難以應付，尤其是醫療費用，一旦患上長期病患需要長時間治療，這筆醫療費用更會成為長期開支，從此每月開支又增加多一項，對每月薪酬僅僅夠糊口的打工仔造成沉重壓力。

生活忙碌無暇申請貸款

要解決周轉不靈，申請貸款是其中一個解決辦法。對於很多從未申請過貸款的人，都會有一種誤解以為貸款申請手續繁複，要遞交大量入息證明文件⋯⋯而打工仔本身已經日日做到無停手，回家後疲憊不堪，實在沒有心機填寫申請表和準備各種文件，但不申請又解決不到資金周轉問題……

事實上，現時很多信貸公司或銀行都提供網上申請貸款的服務，讓申請人輕鬆完成申請過程。以Cashing Pro為例，其提供的【特快網上貸款服務】，就是專為忙碌的香港人度身訂造。申請人在整個貸款過程，包括申請、審批和過數，都可以在網上處理，最快十分鐘內獲得批核，現金即日到手。因此非常適合打工仔辛勞工作後回到家中，休息一會再於網上申請貸款，沒有時限。

息隨本減，借錢更具彈性

此外，申請人毋須提交入息證明文件，亦可先獲得初批貸款額，若申請人滿意初批貸款金額，即可簽約領取貸款。如果申請人後補入息文件，更有機會增加貸款金額。還款方面，Cashing Pro設有「息隨本減」機制，貸款人如果手頭鬆動，可以償還高於最低還款額的金額，下期利息便會根據最新剩餘的本金計算，利息會較上一期少，有助減輕利息支出，比起定息定額的還款計劃更具彈性。

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生活在香港，打工仔每日都是營營役役的工作，生活彷彿毫無樂趣。但既然逃不掉工作的折騰，打工仔不如嘗試選擇一份自己真正感興趣的工作，起碼在過程中能夠獲得較多滿足感，在辛苦中都能夠找到一點快樂呢！

（資料由客戶提供）

