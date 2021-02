Burger King竟叫人幫襯麥記

疫情期間,英國Burger King在Twitter發布了一個tweet,標題寫道:「Order From McDonald's」(用廣東話說法,即「幫襯麥當勞」),再往下讀:「我們從沒想過會請你們這樣做,正如我們從沒想過,我們會鼓勵你們幫襯KFC、Subway……一樣。但此時此刻,成千上萬餐廳從業員亟需你的支持,如果想出一分力,請繼續享用美味的點餐外賣或速遞服務。叫一個Whopper(Burger King招牌漢堡)永遠是最好的,但叫一個Big Mac(麥當勞巨無霸)is also not such a bad thing(亦非太差的選擇)。」

Burger King這下高招:一、首先是標題非常吸睛,令人好奇,明明是Burger King出tweet,為甚麼會大大隻字叫人幫襯麥當勞?故必引人細讀。二、Burger King把焦點放在一個社會視野:飲食界在疫境求存,無數飲食同行正面臨失業威脅,這個呼籲的焦點是救行業而非只救自己。如此大視野,有傳媒讚揚是個heartwarming(暖心)姿態,單單這個tweet,就吸引了過百萬likes及逾26萬次retweet(轉推)。三、Burger King和McDonald's一向鬥到出面,今次Burger King巧妙地擺埋對手上枱,更說自家的Whopper當然永遠是最好的,但對家的巨無霸也不太差,可說是幽了對手麥記一默。

英國Burger King的廣告經常有出色之作,今次更具啟發性,在全球抗疫的奄悶氛圍下,看到這個呼籲人幫襯一向鬥到你死我活的對手之信息,令人眼前一亮。我閱畢引伸思考:面對一些比自身利益更大的議題和前提下,我們也願意放下敵對你我、我要贏你就要輸的思維嗎?退後看清一點,我們都是共同體,其實面對着同樣霧霾、同樣威脅;若去到此時此刻,我們仍樂此不疲地執迷於敵我分明、誰贏誰輸的鬥爭或批鬥當中,那最終大家都只會輸。