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Burger King竟叫人幫襯麥記

副刊版 2021/02/24

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疫情期間，英國Burger King在Twitter發布了一個tweet，標題寫道：「Order From McDonald's」（用廣東話說法，即「幫襯麥當勞」），再往下讀：「我們從沒想過會請你們這樣做，正如我們從沒想過，我們會鼓勵你們幫襯KFC、Subway……一樣。但此時此刻，成千上萬餐廳從業員亟需你的支持，如果想出一分力，請繼續享用美味的點餐外賣或速遞服務。叫一個Whopper（Burger King招牌漢堡）永遠是最好的，但叫一個Big Mac（麥當勞巨無霸）is also not such a bad thing（亦非太差的選擇）。」

Burger King這下高招：一、首先是標題非常吸睛，令人好奇，明明是Burger King出tweet，為甚麼會大大隻字叫人幫襯麥當勞？故必引人細讀。二、Burger King把焦點放在一個社會視野：飲食界在疫境求存，無數飲食同行正面臨失業威脅，這個呼籲的焦點是救行業而非只救自己。如此大視野，有傳媒讚揚是個heartwarming（暖心）姿態，單單這個tweet，就吸引了過百萬likes及逾26萬次retweet（轉推）。三、Burger King和McDonald's一向鬥到出面，今次Burger King巧妙地擺埋對手上枱，更說自家的Whopper當然永遠是最好的，但對家的巨無霸也不太差，可說是幽了對手麥記一默。

英國Burger King的廣告經常有出色之作，今次更具啟發性，在全球抗疫的奄悶氛圍下，看到這個呼籲人幫襯一向鬥到你死我活的對手之信息，令人眼前一亮。我閱畢引伸思考：面對一些比自身利益更大的議題和前提下，我們也願意放下敵對你我、我要贏你就要輸的思維嗎？退後看清一點，我們都是共同體，其實面對着同樣霧霾、同樣威脅；若去到此時此刻，我們仍樂此不疲地執迷於敵我分明、誰贏誰輸的鬥爭或批鬥當中，那最終大家都只會輸。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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