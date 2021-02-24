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談中醫春季養生

副刊版 2021/02/24

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新春來臨，天氣乍暖還寒，乾燥北風輕拂面頰，說了幾天喜慶的話後，春雨也緊隨而來沐恩大地，溫暖氣候亦快要到來，彷彿四季也濃縮起上來為這春節添點多姿采的氣候氣氛。

春季來臨，氣候寒暖燥濕交集，尤其容易患上外感與各種疼痛病疾。氣候寒暖交界，加諸東風初起，正所謂風為百病之長，若人體正氣不足，風夾寒可令人患上風寒外感，風夾熱則風熱為患，風寒濕三者合而為痺，更易誘發痛症舊患復發。

中醫經典《黃帝內經．四氣調神大論》曾言：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生……此春氣之應，養生之道也。」春天萬物萌芽甦醒，欣欣向榮，人體健康便應順應自然，增加活動時間，略作夜臥早起，閒時多走走庭園花園，欣賞花草鳥兒生氣互動，使人肝氣情志得以抒發開懷。

此外，唐朝藥王孫思邈又言：「春七十二日，省酸增甘，以養脾氣。」所以飲食調養，應以辛溫清淡為主，少酸多甘，盡量少肉而多吃蔬果，忌肥甘厚膩，或進食過於味辣刺激性食物，以防阻遏陽氣升發，同時亦護脾胃，改善消化系統功能。筆者建議春季多吃黃豆芽和綠豆芽一類食物，取其萌發之態，並且味道清淡，鼓舞人體氣血生發及運行。

此外，春季亦可多飲三豆湯，祛除濕氣及冬季病邪伏氣的影響，預防外感及痘症。成分：包括綠豆、赤小豆及黑豆各5錢、甘草1錢。將豆清洗並隔夜浸透，以清水8碗，加入甘草，煎煮45分鐘後飲用。

若關節偶見疼痛，每逢氣候更替，尤其冬春季時節發作而體質濕熱者，建議多服食薏苡仁，方法是將生熟薏仁清水浸透，在煮米飯或煲煮清湯時，適量加入同煮。薏仁性平味甘淡，尤擅長祛濕止關節痺痛。三豆湯藥性平和，適合老幼飲用，但應注意產婦或平素脾虛便溏者，飲用前應先諮詢中醫意見。而薏仁則為產婦忌服，讀者應小心留意。

所謂一年之計在於春，好好計劃新的一年，擁抱樂觀心態，幸運之神定當會緊隨並眷顧。

黑豆（資料圖片）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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