家庭喜劇《你好，李煥英》一個大逆轉，竟然在公映第10日，就和投資13億元（人民幣，下同）的《唐人街探案3》打個平手，收達40億元票房，以平均每天有上億的數字（《唐》片已跌至單日只5,000萬），這賀歲檔黑馬有機會最終達至51億元票房，成為中國第二賣座高的電影。

《李煥英》大玩的固然是母女情懷（主橋段是做女兒的一直沒盡好本份常令母親失望，通過一次時光倒流到母親的青年時代達致互相諒解，可理解為女版的《新難兄難弟》），但當中的歷史集體記憶也是此片深得民心的原因。因為是穿越回1981年的集體制化工廠（年輕的母親在那裏打工），所以視覺上是現在較流行的國潮元素：懷舊運動裝、組織宣傳大牆畫、舊款水壺書包帽子等，可算是今天年輕人懷舊恩物，不覺老套，反而覺得好潮。

影片有如此佳績，確是令人估不到，因為它其實結構鬆散，由於導演賈玲是演小品出身（一種短小的舞台小故事演出），習慣以一個又一個段子笑話場景推動，所以整部作品感覺就是不同的小品轉場拼合而成，電影水平有限，最妙的只有最後階段一個算得上奇峰突出的劇情翻轉。但能牽引出巨大社會的迴響，讚當中的母愛情懷，又帶出該如何培養孩子的討論等，也算是情懷主導的一部爆冷作品（據導演親身經歷改編，李煥英也是她母親真實名字），比起《唐人街探案3》的天價製作成本，《李煥英》的性價比及純收入產出肯定高得多。

啟示是，現在中國要拿下高票房，能迎合社會情懷最重要，國民似乎已厭倦了美式科幻大片或事不關己的純花錢鉅製。之前的三甲，《戰狼2》、《流浪地球》、《哪吒》動畫，其實都和擁抱國產原創及民族自強的情懷有關。