遊西貢港版「豪斯登堡」 白腊村訪秘景鬱金香花海

西貢的白腊灣向來有「香港馬爾代夫」之譽，而其經過的白腊村最近就出現一片鬱金香花田，因為隱秘所以未有被瘋狂洗版，負責農地的加樂裕通園藝的發言人表示，這花田純粹是試驗性質，但效果之佳是「喜出望外」，這個周

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