《吶喊》謎底終揭開 焦慮要自我放開

昨天新聞說，世界名畫《吶喊》《The Scream》留下的謎終於解開，收藏這幅畫作的挪威奧斯陸國家博物館，透過字迹分析對比鑑定，確認隱藏在畫中左上角雲彩位置的神秘字句，是原作者挪威表現主義畫家孟克（Edvard Munch）本人所寫，他寫上：「只有瘋子才畫得出來」（Could only have been painted by a madman）。

名畫《吶喊》字句 引藝術界遐想

話說《吶喊》作於1893年至1910年間，共有4個不同版本，藏於奧斯陸國家博物館的這幅是第一幅，最珍貴的，1994年曾經被盜，後來尋回。畫作刻着的字句，在藝術界引起諸多遐想，一直未能肯定誰人刻上，分分鐘有可能是別人，甚至對孟克心懷不滿的畫廊觀眾蓄意破壞也說不定，為了搞清楚，博物館花了很多年查證，現在終於有個說法。

有人說《吶喊》是達文西的《蒙娜麗莎》以外，最具名氣的畫作，這個自然見仁見智，但大家對《吶喊》的感覺應該差不多，它強烈表達出內心焦慮、恐慌，成為類似表達的代表作，迄今仍影響着今天我們。即使大家對它無印象，由它引伸出來的骷髏頭形象，出現在《Scream》（奪命狂呼）系列荷里活恐怖電影的「骷髏面具」，街頭抗議者的標語牌上，政治漫畫的再創作，或者也曾接觸過。還有就是那個「尖叫者」的表情符號，大家也send過給人吧。

《吶喊》中，黃、橙、紅3色相輝映的雲彩下，一個沒有頭髮、男女莫辨的人，抬起兩隻扭曲的胳膊托住骷髏般臉孔，瞪大雙眼，嘴巴大張，看起來痛苦、驚恐不已。鮮明的顏色與誇張的綫條，將強烈焦慮恐懼情緒形象化。據BBC曾經報道，孟克於1892年一篇日記寫下《吶喊》靈感來源。他與朋友迎着落日在奧斯陸峽灣散步，一陣憂鬱襲來，感到霎時天空變得血紅，像鮮血一樣掛在上面，刺向藍黑色的城市，他站在那兒焦慮得不停發抖，感覺到大自然那劇烈而又無盡的吶喊。

很多人看到《吶喊》，都以為捂住臉蛋，瞪大雙眼、嘴巴大張的人在吶喊，但有專家認為實乃會錯意。曾經是大英博物館孟克畫展的策展人說，孟克曾在另一幅罕見的黑白版《吶喊》上題詞道：「我感覺在大自然中處處能聽到大聲吶喊」（I felt the great scream throughout nature）。這句話清楚表達了孟克的繪畫意圖，畫中人是聽到大自然中的吶喊，而不是自己在吶喊，他正在對大自然的吶喊作出反應。

孟克的日記還曾寫道，伴其一生的焦慮，是其創作之源，他一直受到深刻焦慮之苦，也始終試着透過藝術，表達這種焦慮感。他出生於貧困家庭，母親與姊姊在他年幼時患病去世，妹妹小時候被診斷有精神病，他父親陷入悲憤精神出問題，宗教思想亦狂熱，影響自幼多病的孟克相信，家族悲慘遭遇是神的懲罰，他自己亦受精神困擾曾入院治療。

人人都會有焦慮，有心理學家說過，幾乎所有焦慮都源於一個小問題，那就是絕不允許自己出半點錯。在那個寧死不能錯的背後，藏着一顆驚魂不定、不堪一擊的心。社會學家舒瓦茨（Barry Schwartz）在研究中發現兩種價值觀截然不同的人：最佳選擇者（Maximizer），傾向於窮盡所有可能的選項，只為從中挑選唯一最好的選擇；另一種人找到差不多好的那個選擇就完成了，滿足了，叫做知足者（Satisfier）。最佳選擇者辛辛苦苦做出來的選擇，看起來自覺較好，但很多時仍然不滿意。不少心理學研究已證實，完美主義心態，或者生活中不能犯半點錯的心態，是導致焦慮其中一個原因，日子就過得不好，這種情況需要做的，是改變對出錯的態度。

追求完美致焦慮 給自己出錯勇氣

當人還是蹣跚學步、牙牙學語的寶寶時，出錯是肆無忌憚的，摔過多少次，說過多少錯話，跌跌撞撞就都學會了。沒有焦慮，開心成長。有人說孩子會被原諒啊，長大了除了老闆，還怕誰不原諒？只要不是工作上犯錯，身邊伴侶親朋應該都有責任做到體諒，不原諒自己的只有自己，因此形成焦慮，擔心這樣不夠好，那樣子會搞錯，就愈分心愈容易錯。心理學家建議，給自己出錯的勇氣，容許自己在無關痛癢事情上出錯。人放輕鬆，少了牽絆反而思維更清晰，做事更得心應手。

名人如英國哈里王子、美國歌手Lady Gaga都有過焦慮症之類，他們接受了事實，學習放下，繼而在協助其他心理病患者中獲得意義。周潤發進軍荷里活時對自己要求高，焦慮令壓力大患上驚恐症，後來慢慢放下。山友行山時常「捕獲」發哥，可能發哥同樣也開心，因為令人快樂，哪容得下焦慮？

我以前做電視新聞工作，與時間競賽，同時不能出錯，有時也焦慮，一段文看幾次。悟出的應對之道，還是放下，並留空間給自己，例如控制時間，不要搞到最後一刻，因為在那刻，無希望無助自然焦慮心灰，求其便更易出錯。現在寫稿，亦明白永遠有改進空間，沒有完美，但求對得起自己。

藝術界有種講法，《吶喊》畫中的人物頭像與1889年巴黎世界博覽會有關，說他看到會上展出的秘魯木乃伊，臉上有着類似駭人表情。當時同場展出的還有一個巨型燈泡，由以萬計小燈泡組成，是愛迪生的發明。電燈泡作為當時科學的象徵，形狀與孟克腦海中木乃伊頭部的形態融合在一起，就是畫中主人公的臉部輪廓。

木乃伊象徵毀滅、不安，電燈泡則是未來希望。所以說，《吶喊》也可以詮釋為人應該心存希望，而非坐擁焦慮。若覺得這樣說穿鑿附會，那麽就是看東西心態問題，不妨這樣相信，信者得救，焦慮遠走。專家說我們看《吶喊》其實會錯意，其實人在生活中也不必會錯意，常以為他人會mind，無端給自己過分壓力。不必會錯意，但出錯可以；放開，也就脫胎！