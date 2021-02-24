粵十四五規劃 灣區發展新里程

廣東省十四五規劃綱要草案及2021年工作報告，在1月25日經廣東省十二屆政協四次會議上審議討論，在1月26日獲廣東省十三屆人大四次會議的與會代表通過。2021年是十四五規劃的開局之年，廣東省十四五規劃啟動了粵港澳大灣區（簡稱灣區）發展新里程，對香港未來幾年的發展影響深遠。

省政府發展計劃 立足雙循環

廣東省政府提出的發展計劃立足雙循環策略，同步加強長處與補足短板。無論是省十四五規劃，還是2021年的工作計劃，省政府都是以灣區整合和科技創新，加強國際競爭力；着力區域協調以及社會保障，促進內需市場。

究其根本，省政府的長遠發展目標在於可持續發展，令生態環境支撑到經濟長久發展，民眾從中獲益而支持經濟發展，國際競爭力得以持續提升。廣東在數碼經濟、海洋產業和金融發展等方面具備優勢，省政府在其十四五規劃將對應規劃單獨成章；另一方面，省政府也分析教育、醫療和衞生等發展弱項，列明18項具體主要任務，細分到廣州、深圳、中山等等地級市和對應項目，在投入資源多寡也訂立具體策略，務求鞏固所長，補其不足。

省政府要落實發展計劃，具備良好的經濟基礎。任何行動策略有成，必須立足於優勢，達到目標。雖有疫情困擾，廣東省在2020年GDP高達11,760億元人民幣，超越世界上90%以上的國家，堪比加拿大、韓國與俄羅斯，遠超西班牙、澳洲與荷蘭等國；其經濟發展的質量也大為提升，同年全省研究經費支出佔GDP比重高達2.9%，超過發達國家2.2%平均水準，科創企業數量高達5.3萬，區域創新綜合能力連續4年居全國首位，經濟動力轉向創新驅動有成；單位GDP能源消耗也維持每年下降3%以上，發展效率持續提升。

粵經濟基礎良好 落實發展計劃

種種迹象都顯示，無論是經濟體量、研究經費投入、創新能力、科創企業發展和發展效率來看，廣東經濟發展的質量頗高，在落實發展計劃皆有良好的經濟基礎，港人不可不察。

從發展計劃可見，灣區發展是省政府的關鍵任務，粵港澳大灣區發展被放在省十四五規劃綱要草案總體要求部分，以及2021年省政府工作計劃10大重點任務之首，足見一斑。

在十四五規劃中，省政府將灣區發展貫徹在提升科技創新能力、加強現代產業體系等重點任務，並在「深化改革」以及「新型城鎮化和區域協調發展」的章節重點闡述；2021年工作報告也是相近，省政府把推進粵港澳大灣區的發展定在首要任務，具體措施落實在積極對接粵港澳三地規則和機制，促進「灣區通」工程，交通基建是其中重點，奠定人流、物流、資訊流和資金流高效流通的基礎。

其中值得港人關注的是，深圳與廣州成為省政府規劃下的灣區重點城市，除卻深圳善用其綜合改革試點的政策優勢，更推動廣州與深圳深度合作，在科技創新、現代產業、基礎建設、營商環境和公共服務等領域積極互動，進而輻射灣區。

灣區整合的重點，是整合省內城市群和都市圈。省內5個都市圈核心分別為廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂，覆蓋全省21個地級市，有利加強中心城市和城市群、都市圈經濟和人口承載能力、改善資源配置等核心功能，加強其發展動力。此舉旨在借助發達地區的經濟動力和需要，帶動落後地區發展，突破行政區劃的限制，城際形成更佳分工合作關係，拓展珠三角發展腹地。都市圈內外的聯繫在於產業、交通、營商環境、社會治理、生態環境和公共服務的整合，促進區域間的良性互動。

港需打破收生限制 加強大學科研

這些舉措對於香港的發展腹地影響很深，港人踏足灣區發展，需要留心其中城市群和都市圈的整合進程和衍生的需要。

面對省政府規劃表達的需求，香港需要在大學着力，以融入灣區加強競爭力。省政府提出加強集成電路等高技術產業需求，以及對應投入計劃，香港在基礎研究的質量頗高，國際排名不低，但難以盡展所長。根據最新數據顯示，香港研發開支只佔GDP不足1%，與廣東省相比相去甚遠；在招引科研人才方面的政策，香港也顯得相形見拙。

再者，香港受到少子化趨勢影響，2020年文憑試的報考學生只有52,687人，創2012年文憑試推行以來的新低。若無對策，本地教育需求不足也會導致大學資源縮減，削弱香港的發展優勢，故此香港需要打破收取外地學生限制，借助灣區學生與香港優質教育資源的結合，加強大學科研及教學發展的力量，配合灣區發展的知識需求。

疫下輸出技術服務 融入灣區發展

在疫情限制下，港人可透過技術及服務輸出和商貿合作，積極融入灣區發展。香港在疫情未能受控的限制下，未能與廣東省徹底正常通關，人員接觸更有隔離的限制，因此只能透過在綫上交流進行的工作，以及具備足夠綫上條件和誘因的商貿合作。香港坐擁多間科研實力雄厚的世界知名院校，知識產權制度完善，相關法律人才充沛，可以滿足灣區科創企業在基礎研究和辦理知識產權方面的需求，香港的工程設計也可服務廣東省的基建需求。上述工作性質都是技術輸出，透過綫上交流和在地工作完成。

此外，灣區市場較大，國際市場對灣區產業群也有需求，誘因足夠大到讓他們接受隔離，而企業家在調配時間彈性較大，故商貿合作也可作為香港融入大灣區的管道。

總括而言，省政府提出的發展計劃立足雙循環策略，同步加強長處與補足短板，目前已經具備落實計劃的良好經濟基礎。從發展計劃可見，灣區發展是省政府的關鍵任務，重點是整合省內城市群和都市圈。面對省政府規劃啟動的灣區新里程，香港需要在大學前期科研着力，以融入灣區加強競爭力。目前港人在疫情限制下，可透過技術及服務輸出與商貿合作，積極融入灣區發展。

▲ 2021年是十四五規劃的開局之年，廣東省十四五規劃啟動了粵港澳大灣區的發展新里程，對香港未來幾年的發展影響深遠。（資料圖片）