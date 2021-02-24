政商齊推誘因 增疫苗接種率

本港早前調查顯示，僅約3成市民願意參與新冠疫苗接種計劃，但本港昨天首日網上預約，反應踴躍，由本周五（2月26日）至3月11日兩星期的預約已經額滿。不過，港府可借鑑海外經驗，外地有政府與商家為提高市民接種率，紛提供多種誘因。

香港醫院藥劑師學會與醫護聯盟早前的調查顯示，只約31%受訪者表明會接種疫苗，不願接種的人士當中逾8成擔憂疫苗的副作用與安全性，及認為疫苗推出過於倉促。

據學會表示，港人願意接種疫苗的比率較美國等地區更低，建議港府加強宣傳，替市民解難，但不同意用金錢作誘因。若能夠令人數佔比36%的「游離分子」、加上佔比31%的「中堅分子」接種疫苗，可望達到約7成人口接種，產生群體免疫，從而終結疫情。倘若達不到，則防疫措施將有必要繼續實施。

出錢為員工打針 恐道德爭議

除了加強宣傳，外國已有企業嘗試提供經濟誘因，鼓勵員工接種疫苗。連鎖超市Kroger承諾為員工提供100美元的一次性接種費資助，但員工若因醫療或宗教原因不能接種，只需完成相關衞生與安全課堂亦可獲該筆錢。另一連鎖超市Aldi為鼓勵散工接種疫苗，不但替他們支付接種疫苗的相關費用，更為他們提供最多4小時的時薪。

僱主直接出錢請員工接種疫苗，難免引起一定道德爭議。有企業提供另類誘因，例如美鐵（Amtrak）員工若因接種疫苗而產生副作用，導致暫時不能工作，其在接種後48小時內的工資不會受到影響，若提供相應醫療文件，公司更會延長保薪期。麥當勞的員工亦可享有最多4小時的有薪假接種疫苗，更主動尋求第三方專家為員工解答有關疫苗的疑難。

以色列藉「輕推」理論 鼓勵接種

諾貝爾經濟學獎得主Richard Thaler早年提倡的輕推（nudge）理論，旨在用最少的改變誘使人們作出不同的行為。

以色列政府時下正嘗試根據此理論鼓勵國民接種疫苗，包括為接種過疫苗的國民提供一個具備QR編碼的綠色徽章，待公眾地方包括酒店、運動室、體育盛事等陸續開放後，只有佩戴綠色徽章的人士才可入場。

多國陸續商討 推出疫苗護照

輕推比其他措施的優勝之處在於並非強逼人們去接種疫苗。全球多國包括丹麥與愛沙尼亞陸續商討推出疫苗護照，確保民眾只可在接種過疫苗後才可出埠及入境，這類做法無疑也是一種另類誘因，尤其是對熱衷旅遊的人士。本港未來需發掘嶄新方式誘導市民接種，才有望讓生活逐步恢復正常。

▲ 港府可借鑑海外經驗，提供誘因提高疫苗接種率，才可產生群體免疫。（資料圖片）