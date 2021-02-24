安全更新保證 Galaxy裝置增至4年 行政人員版 2021/02/24 分享： 三星（Samsung）近日宣布，將為2019年起推出的自家Galaxy裝置，由現時的2年安全更新保證，延長到4年。三星又透露，預計將有超過130款裝置符合條件，包括Galaxy S、Galaxy Z、 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果彩虹標誌 底價9.3萬拍賣 今日 蘋果彩虹標誌 底價9.3萬拍賣 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 2021/02/23 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 2021/02/23 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 微軟擬推Office 2021 家用版價格不變 2021/02/22 微軟擬推Office 2021 家用版價格不變 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 2021/02/22 2021 MWC上海 混合綫上綫下舉行 商業 科技行業 科技產品 創新科技及應用 Samsung Galaxy S Galaxy Tab Galaxy Note 產品 Google 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入