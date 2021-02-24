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安全更新保證 Galaxy裝置增至4年

行政人員版 2021/02/24

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三星（Samsung）近日宣布，將為2019年起推出的自家Galaxy裝置，由現時的2年安全更新保證，延長到4年。三星又透露，預計將有超過130款裝置符合條件，包括Galaxy S、Galaxy Z、

...

欄名 : 科技新知

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