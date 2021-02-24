疫苗接種好開始 優化流程加把勁

港府昨天開始接受5個優先群組網上預約疫苗接種，盡管有偏激網民及不同形式的抹黑疫苗，網絡系統初期運作不暢順，但無阻市民登記的熱忱。全民接種計劃開局理想，當局應把握這個勢頭，借鑑外國經驗，設法調配資源優化接種流程，將各環節做好，令更多人盡快接種，讓社會和經濟早日復常。

預約網站塞車 借鑑外國經驗

網上登記系統昨天凌晨開始接受預約，但系統卻不勝負荷一度死機，之後出現大塞車，但市民仍耐心等候，登記人數絡繹不絕，截至下午4時，已有7萬人成功預約，23個接種中心未來兩星期的名額爆滿。

市民急於接種疫苗，大多是出於工作需要，如醫護、安老院舍、跨境司機、機場港口，及維持必要公共服務的工作人員，至於60歲以上長者大多希望能盡早出外旅遊。

疫苗接種計劃反應踴躍是個好開始，美中不足兼無法接受是網上預約系統塞車，因當局在疫下曾就派口罩、全民檢測和派錢進行多次網上登記，理應駕輕就熟，不應出現讓市民呆等逾句鐘，甚至提早接受110名長者預約申請，究竟是預約系統編寫出問題？抑或伺服器不足？

網上預約系統可影響疫苗接種成效，不少美國人將當地接種一團糟，歸咎於聯邦政府外判的網上預約系統設計差，步驟過多和繁複，頻頻出現隨機取消預約或不可靠登記，以致全國僅9個州使用，有接種中心工作人員索性用紙為民眾紀錄接種日期事宜。

按人口比例，以色列（85%）和英國（26.8%）是全球接種率最高國家之一。兩國都毋須市民預約登記，因兩國有完善的數碼醫療紀錄，當合資格民眾到了應接種疫苗時，官方會發短訊、致函或致電對方，通知他們何時到甚麼地方接種，非常便民，免卻大量民眾同時上網登記以致死機的問題。

港府宜頻追貨 保疫苗不斷貨

此外，兩國除在全國廣設接種中心，更想方設法提高接種率，例如以色列政府發現很多人趁周末到自然保育區遠足賞花，便在保育區派駐流動接種車。英國政府更將雙層巴士改裝成流動接種中心，開到格林威治等接種率低的地區，務求讓民眾更易獲得接種機會。

港府宜汲取外國經驗，調配資源做好網上預約系統，首要簡單便捷，並應按群組優先次序使用，減少不必要人士為測試網站運作而加重網絡負荷。

與此同時，德國BioNTech疫苗據報明天到港，但數量比預期少40萬劑，僅60萬劑，不禁令人擔心該疫苗缺貨。港府更應仿效以色列總理內塔尼亞胡般每天向藥廠追貨，並提高貨源供應透明度，必要時因應供應量作出調整，以免重蹈歐洲延後接種第二劑而影響疫苗成效的覆轍。

市民積極響應打疫苗，港府更須做好每個細節流程，並發布最新信息、進度，令人安心接種。

責任編輯：黃鑠安