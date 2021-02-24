YOHO MALL金魚燈海迎元宵 利園元宵市集滙聚特色小店

本周五（26日）就係元宵佳節喇，黛安收到風，新鴻基地產旗下嘅YOHO MALL形點，即日起至4月6日布置咗4大甜蜜主題，情侶可以沐浴喺燈籠燈光下，感受浪漫嘅氣氛！其中「魚の夜燈祭」特意請咗「津輕睡魔村」經驗豐富嘅師傅，全手工製作高70cm嘅立體金魚睡魔燈籠，布置成金魚燈海，喺裝置下亦有長達16米嘅「聲の步道」，沿路有超過300個津輕風鈴，再配合閃爍嘅燈飾，令大家仿似置身喺星空之下。

商場仲參照咗青森特產信濃甜蘋果嘅外形，搭建咗高達3.5米嘅蘋果小屋，屋內擺咗一棵參天蘋果樹，由燈飾圍繞住，情侶去打卡一流呀。The Point by SHKP會員更可以會員積分換領日式祈願繪馬，將願望寫喺蘋果圖案嘅小木板送畀愛侶。

另外，利園協會本月26至28日亦會舉辦「Sky of Lanterns利園元宵節市集」，集齊多間本地特色小店攤位喺希慎廣場Urban Sky，如本地創作品牌Badges Story，專賣優質男士皮鞋同配件；或主打自家設計珍珠及天然寶石首飾配件嘅Mokoš，產品好有特色㗎，買嚟送畀另一半都唔錯㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ YOHO MALL形點的魚の夜燈祭。

▲ 由燈飾圍繞住的3.5米高蘋果小屋。

▲ 本地品牌Badges Story。