《救世主》不知真假 師徒制在中國有落差

繼昨天談到名畫《吶喊》，想分兩篇文章說說另一幅畫作《救世主》（Salvator Mundi），以及其疑似作者、意大利文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）和徒弟之間的師徒制關係，再討論今天企業的師徒制。《救世主》是拍賣史上最貴藝術品，全球唯一可以買到的達文西畫作。2017年，《救世主》在紐約佳士得拍賣會，20分鐘爭奪戰中，最終以4億美元天價成交，連佣金達到4.5億，約35億港元，創下全球藝術品最高售價紀錄。

畫中耶穌左手拿着狀似水晶球物體，右手作祝福手勢。存世的達文西畫作，大約10多幅，在私人藏家手中的只有《救世主》，其他的在博物館或教堂。為何說10多幅？因為一些作品有爭議，不肯定是達文西一手創作，抑或與徒弟一起畫，甚至只是出自徒弟手筆，包括《救世主》。

意大利銀行金庫發現《救世主》草圖？

據Artnet去年底報道，在意大利倫巴底地區一間銀行金庫中，發現與《救世主》構圖類似的耶穌古畫像。負責項目的意大利藝術史學家推測，新發現的古畫可能是《救世主》草圖，而草圖畫風與達文西相近，例如鬍鬚和眼睛描繪方法與達文西自畫像相同，畫中耶穌帶着《蒙娜麗莎》般目光，而且採用與《最後的晚餐》（The Last Supper）草圖相若的紅色粉筆繪製等等。該藝術史學家指出，如果這幅真是達文西草圖，反而證明價值4.5億美元的《救世主》並非達文西本人畫，因為畫風有不同之處，可能那是他徒弟的作品，為這幅全球最貴藝術品，再添疑雲。

達文西研究專家、牛津大學藝術史教授肯普（Martin Kemp）態度則較謹慎，他沒有否認這個新推論，但認為需要進一步作筆法鑑定，說達文西所有畫作都用左手畫，要看此古畫有沒有左手繪畫痕迹。另外，現世所知達文西徒弟們臨摹了至少10多幅《救世主》，今次發現的草圖，也有機會出自達文西徒弟之手，並非他本人。

一般相信，達文西在16世紀初受法王路易12所託繪畫《救世主》，1513年才完成。後來輾轉由英王查理一世收藏，1763年被人拍賣，之後淡出公眾視綫逾百年。1900年再次易主，但被視為達文西徒弟作品。50年代一次交易，賣主以45英鎊賣出。踏入本世紀，有商人購入請人復修，並找一些專家作研究，那些專家認為是達文西真迹，2011年以真迹姿態展出，之後又轉手到一名俄羅斯富豪。

2017年，《救世主》最終以4.5億美元成交，賣予沙特王室，從45英鎊到4.5億美元，有誰能夠想像？沙特王室本打算在2018年阿布扎比羅浮宮展出，好讓這個中東新藝術地標有「鎮館之寶」，卻因種種原因取消。有關沙特大灑金錢購買藝術品，打造藝術文化旅遊產業的企圖可以大書，這兒就不詳述。《救世主》雖然是全球拍賣史上最貴藝術品，但究竟作者是否達文西，至今藝術界仍然有不同看法。

相信大家都知道，達文西很博學，除了是畫壇巨匠，也是雕刻家、建築家、發明家、解剖學家…等，其實他也是一位與徒弟合作無間的師父。紐約大都會藝術博物館策展人塞森（Luke Syson）的研究指出，和同代畫家一樣，達文西也將畫作委託給徒弟們負責，以類似「流水綫」方式繪畫。他說達文西名聲巨大，但他畫畫也是出了名慢，被歸於他名下的畫作很少，獨立畫完的就更少。例如曠世巨作《最後的晚餐》花了3年才畫完，他向人說天才有時看起來工作少，但事實上做了很多，如畫家細心思想所見一切，反覆推敲，需要時間。

塞森說，達文西並沒有把學徒當作工匠，僅僅教他們的素描和臨摹技巧，亦培養他們對透視法、解剖學、光學等認識，是有心的師父。和同代藝術家一樣，教曉徒弟一起作畫，擴大製作規模，是達文西收入來源之一。他們還有一種工作方式，可以稱為「剪切粘貼」（cut and paste）。大師在紙上起草構圖，徒弟通過一個個針刺的小孔複製下來，兩位或更多徒弟分工繪畫不同部分，有時一幅畫中有多個人物，就一人畫一個，最後由達文西暈塗陰影之類，完成最後工序。

達文西師徒合作 令作品難定歸屬

塞森認為，達文西畫室的師徒合作模式，繼承自其老師韋羅基奧（Andrea del Verrocchio）。在韋羅基奧作品中，明顯會有兩種以上風格並存，顯示有多位畫家在不同階段參與，例如不同人物身上清楚的看到處理陰影和高光、頭髮及衣褶的不同手法。這種師徒合作模式，使得意大利文藝復興時期作品的歸屬變得難以確定。所以究竟哪幅作品是達文西的，只有將大師的草圖擺在一起看，並一一分辨徒弟們每人的特質，再研究該期間的歷史文獻，藝術專家學者才能判斷作品真正作者，而且也是最接近事實的「猜度」。

在達文西這個例子中，師徒合作生產的模式，似乎為後世帶來混亂，但這個和「產品」是藝術品，需要尋找獨一無二的真迹有關。師徒制行業在香港似乎買少見少，餘下飲食業、律師、藝術如戲曲之類。在中國內地及西方企業，則仍然在運用，而且形式在變化。在現今西方管理學中，師父和徒弟關係，一般來說是指一位年齡更大、經驗更豐富、知識更淵博的員工，即導師與一個經驗欠缺的員工之間，專業技能經驗傳授關係。

不一定是指技術領域如建築行業技術，大企業亦有類似安排，如見習行政人員（Management Trainee）。這種導師有時會有明確任期，任期結束雙方恢復同事關係。研究指出一個良好師徒制體系，能夠為企業改善組織溝通，提升生產效率等。在中國文化，師父一詞是由「師」和「父」兩字組成，前者表示導師，後者有父親含義。現今在中國企業實行的師徒制，已少有父親的元素，師父不會負起養育且教埋做人道理，「一日為師、終身為父」傳統亦逐漸淡出。然而，和許多其他西方企業管理實踐一樣，西方師徒制引入中國後取得一定效果，但亦因着某些中國傳統如內斂因素影響，出現不少問題，明天續談。