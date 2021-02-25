吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 副刊版 2021/02/25 分享： 宮崎駿工作夥伴兼吉卜力監製鈴木敏夫共同策劃，將位於愛知縣長久手市的「愛．地球博記念公園」，在2022年改建為「吉卜力主題公園」，當中的「哈爾移動城堡」草圖亦曝光，讓宮崎駿的粉絲相當期待。 「吉卜力主題公 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 2021/02/23 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 2021/02/19 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 2021/02/16 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 2021/02/11 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 2021/02/09 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入