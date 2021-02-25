吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光

宮崎駿工作夥伴兼吉卜力監製鈴木敏夫共同策劃，將位於愛知縣長久手市的「愛．地球博記念公園」，在2022年改建為「吉卜力主題公園」，當中的「哈爾移動城堡」草圖亦曝光，讓宮崎駿的粉絲相當期待。

「吉卜力主題公

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