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疫苗面世

副刊版 2021/02/25

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千呼萬喚，新冠病毒疫苗終於在上周末安全抵港，這是天大喜訊，只是遲來的喜訊。當然不奢望跟美國相比，她雖大力支持香港民主，但不代表會對香港民生有絲毫興趣，自己國家出產的疫苗，理直氣壯是「America First」（美國優先）。

等等！剛抵港的是國產科興疫苗，跟美國無關，那麼問題應是：為何香港比小弟澳門還要慢一截？既來自祖國，是否香港受到偏頗對待？

醫生認為，問題源自顧問專家委員會。毫無疑問，他們是專家中的專家，亦相信他們以最高水平的方法為港人選擇疫苗，為此他們定下重要條件，其中包括三期比較性研究結果和刊登在醫學期刊，三期研究固然重要，但是否需要面世於醫學期刊才能被接納？

這條件實有點作繭自縛，即使美國FDA也不會以是否曾刊於醫學期刊作審批條件。不少藥物的研究結果，會先被FDA接納批准使用，而最終才出現於醫學期刊，主要原因是，醫學投稿通常極之費時，即使加速處理也受阻於Reviewer（審稿者）的主觀決定，若Reviewer有心拖延多加要求，文章作者只得唯命是從。醫生曾有經驗，花上10個月時間才能把一篇頗重要的文獻成功刊登。

顧問專家委員會最終還是要改口風，放棄醫學期刊要求，以一句「好處比壞處多」作結論，港人也樂見曙光。

老人家話：「早知如此，又何必當初。」

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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