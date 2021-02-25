公關去分析和處理事件，要先看看情勢是否需要作出反應和回應。有些事，例如關乎公眾利益，當然要迅速回應和行動，但有些事，例如被人開個玩笑，若下下衝出來起晒弶去反擊，就是over-react（反應過敏）。

無論機構、品牌或人物，一旦面對公眾，都必須明白總有人會拿自己來開下玩笑，食得鹹魚抵得渴，若小小事每次都出來板起面孔鬧人立心不良或惡毒心腸，咁睇唔開，那只說明當事人原來是那麼在乎別人的一丁點評語、是那麼介意得要死。有甚麼人會把人家每一句話都下下用足全力去反駁或反擊呢？正是恐遭譏笑者、自卑者、精神過敏者、神經質的人、井底之輩、有欠氣度者、自知沒太多支持者的人、全天候戰鬥派，以及不知相格為何物的人。大格局人物的思維，目光放在更遠大的事，亦明白若人家區區一句話或一個動作就神經質地暴跳起來，其實有失身份。但，有些人就是不慬。

英語詞彙「decorous silence」中，decorous這個字很好用，意指舉止文明的、高雅的、莊重的、自重的，例如：「I hope she will now maintain a decorous silence」，意即：希望她識得大體收下口。

公關處理情況時，有時要懂得decorous silence，例如，去年聖誕節，英國電視台第四台（Channel 4）用科技拿英女皇開玩笑，「深度仿冒」（deepfake）影射約克公爵安德魯王子的私生活、哈里王子及其妻梅根脫離皇室的新聞，以及惡搞女皇拍TikTok跳舞挑戰。Deepfake一出，大家都盯着英女皇點反應呢？

代表英女皇的白金漢宮發言人，並沒有馬上出來罵人立心不良，待過了幾天，才不慍不火地公開表示：「一直以來，都有無數人仿冒女皇，而這個並不是特別好的作品。」然後就不再作評論。這個decorous silence合宜兼大氣，若跳出來發難、還擊或嗤笑：「哼，我不屑！」，就反而顯得小家相了。