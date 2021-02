公關去分析和處理事件,要先看看情勢是否需要作出反應和回應。有些事,例如關乎公眾利益,當然要迅速回應和行動,但有些事,例如被人開個玩笑,若下下衝出來起晒弶去反擊,就是over-react(反應過敏)。

無論機構、品牌或人物,一旦面對公眾,都必須明白總有人會拿自己來開下玩笑,食得鹹魚抵得渴,若小小事每次都出來板起面孔鬧人立心不良或惡毒心腸,咁睇唔開,那只說明當事人原來是那麼在乎別人的一丁點評語、是那麼介意得要死。有甚麼人會把人家每一句話都下下用足全力去反駁或反擊呢?正是恐遭譏笑者、自卑者、精神過敏者、神經質的人、井底之輩、有欠氣度者、自知沒太多支持者的人、全天候戰鬥派,以及不知相格為何物的人。大格局人物的思維,目光放在更遠大的事,亦明白若人家區區一句話或一個動作就神經質地暴跳起來,其實有失身份。但,有些人就是不慬。

英語詞彙「decorous silence」中,decorous這個字很好用,意指舉止文明的、高雅的、莊重的、自重的,例如:「I hope she will now maintain a decorous silence」,意即:希望她識得大體收下口。

公關處理情況時,有時要懂得decorous silence,例如,去年聖誕節,英國電視台第四台(Channel 4)用科技拿英女皇開玩笑,「深度仿冒」(deepfake)影射約克公爵安德魯王子的私生活、哈里王子及其妻梅根脫離皇室的新聞,以及惡搞女皇拍TikTok跳舞挑戰。Deepfake一出,大家都盯着英女皇點反應呢?

代表英女皇的白金漢宮發言人,並沒有馬上出來罵人立心不良,待過了幾天,才不慍不火地公開表示:「一直以來,都有無數人仿冒女皇,而這個並不是特別好的作品。」然後就不再作評論。這個decorous silence合宜兼大氣,若跳出來發難、還擊或嗤笑:「哼,我不屑!」,就反而顯得小家相了。