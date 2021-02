善用槓桿策略 財政預算案的3個視覺

去年財政預算案在新冠肺炎剛爆發時公布,筆者去年2月撰文《赤的預算救人救市留力為救後市?》,之後1年政府連環救市,估計財赤高達3,000億,財爺由過去管理公眾對盈餘的期望,轉變為管理赤字的期望;雖然是次赤字沒有如估算的高,但仍達2,576億,實難再有空間動用巨額公帑派錢救市。要務實解困,就要回歸「睇餸食飯、量入為出」,利用經濟乘數效應(multiplier effect),即「政府用10元,將可刺激經濟體製造超過10元回報」的策略。

是次預算案成功讓普羅市民、打工仔獲得一定程度的額外財政支援,同時讓經濟獲得槓桿回報,可是對青年着墨仍虛。

財爺是次決定向每名合資格市民分期發放總額5,000元電子消費券,鼓勵及帶動本地消費,筆者亦曾在去年9月撰文《3個經濟新哲學追趕疫後新常態》,建議政府推出消費券。特區政府去年曾在立法會稱,消費券面對2大難題,一是牽涉複雜行政安排,二是擔心市民只用消費券支付基本生活開支,未必達到原來刺激消費的政策目標。

然而,是次財爺推出的電子消費券措施,卻解決了以上難題:去年市民大多將政府派發的10,000元現金變成「傍身錢」,未能有效流入經濟體,是次當局就運用行政安排,將總額每人5,000元的消費券,分開5個月派發,並且擬限制1個月內使用。

與市民充分溝通 拆解消費券抹黑

由市民視覺,這就等如必須在1個月內用去那1,000元,帶動消費動機。根據財政預算案演辭,預計措施可惠及約720萬人,以此估算,即每月涉及72億元消費。統計處早前公布,本港零售額連跌23個月,按年下挫24.3%,總銷貨量下滑25.5%,若果之後每個月整個香港多了72億消費,5個月就合共360億,這必然可以帶動零售經濟。

英國政府去年8月推出「Eat Out to Help Out」計劃,補貼每人每次上限折合約港幣102元的堂食消費,根據英國訂餐網站Open Table統計,餐廳比上年同期多27%生意,可見其乘數效應的威力。再者,是次電子消費券更可以是一個完善本港落後的電子支付系統的契機。

不過,要注意社會現正陷於「塔斯佗陷阱」(Tacitus Trap,即倘若公權力失去其公信力,無論如何發言或是處事,社會均將給予其負面評價),政府還得在細節上謹慎處理,一來要注意長者可能未懂使用電子支付,二來一定要快速拆解潛在的抹黑,例如「透過消費券追蹤個人資料」云云的陰謀論。因此,關鍵仍是要與市民,特別是長者充分溝通,快速回應假消息,慎防德政變壞事。

政府上周公布,失業率急升至7%,創17年高位,加上就業不足率亦升至3.8%,涉及40萬市民,當中青年人失業率更達16.6%(15至19歲)及10.7%(20至29歲)。有政黨提出設立失業援助金,不過政府已多次表明,這會為公共財政帶來巨大負擔,因此亦不會推出新一輪「保就業」計劃。

不過,政府在是次財政預算案另闢蹊徑,設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」,回應失業人士的需要。

特惠貸款 為失業軍賺取搵工空間

筆者日前曾合撰《強積金借庫紓困近水救近火》一文,就是建議政府以打工仔的強積金戶口作為擔保,向打工仔貸款;是次財爺方案更直接由政府提供150億元擔保,貸款額上限為在職平均月入6倍,8萬元封頂,首年還息不還本,總貸款期最長5年。

這措施絕對為失業人士增加一個財政選項,例如由一對失業夫婦加上一對在學兒女的視角,一個家庭便最多可獲16萬元周轉,根據統計處公布2020年9至11月的住戶每月入息中位數25,500元計算,「貸款計劃」可以支持這個家庭起碼半年生活,為他們賺取搵工空間。

從政策角覺,這與推出多時、支援中小企融資的「百分百擔保特惠貸款」政策原理相近,亦不須政府動用真金白銀,在政府內部推動更為容易;而且,這計劃的行政和認證安排外判予銀行,相信比起由政府調配人手處理更為機動,有效縮短籌備時間。

對青年着墨 所言甚虛

由青年的視角,以往數年,青年可以說是施政報告及財政預算案的重點支持對象。去年的財政預算案演辭中,提及「青年」及相關關鍵字有16次,今年跌至7次,而且當中並沒有焦點。

例如在第42段及68段提到的青年人,其實泛指一切從事創業及創意的青年人;而在第93段中提到「資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習」恆常化、第95段為大學畢業生而設的「大灣區青年就業計劃」已經是最實在,共提供2,300個實習職位;在第69段中嘗試闡述青年人與大灣區的關係大課題,則有點老調重彈。

其實,要推進普羅青年人參與大灣區建設,我們必須提出一套大灣區與本港青年的完整論述,讓港青明白他們在大灣區內的實在角色,指出他們可以如何參與,方可事半功倍。可是,坊間對大灣區與青年的說法,仍不足底氣。

既然是次預算案主調是「睇餸食飯」,財爺就只好當上務實的巧婦,調製多項療傷復元的措施。要讓香港重新出發,除了同心協力,更要建立有效經濟模式,讓社會不同持份者也能分享經濟反彈的成果,方得始終。

▲ 根據財政預算案,預計電子消費券可惠及約720萬人,以此估算,即每月涉及72億元消費,5個月就合共360億,必然可以帶動零售經濟。(曾耀輝攝)