Sony新VR裝置 支援PS5今年難推 行政人員版 2021/02/25 分享： 索尼（Sony）的PlayStation VR頭戴式裝置至今已推出4年，隨着新一代主機PS5推出，Sony最近宣布正在籌備下一代VR裝置，並能支援PS5平台，但就透露該產品不會在本年內推出。 據外媒報道 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AirPods超聲波 判斷正確戴耳機 今日 AirPods超聲波 判斷正確戴耳機 安全更新保證 Galaxy裝置增至4年 2021/02/24 安全更新保證 Galaxy裝置增至4年 蘋果彩虹標誌 底價9.3萬拍賣 2021/02/24 蘋果彩虹標誌 底價9.3萬拍賣 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 2021/02/23 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 2021/02/23 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 商業 科技行業 科技產品 創新科技及應用 Sony 索尼（Sony，美：SNE） 產品 遊戲 VR PlayStation 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入