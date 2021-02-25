AirPods超聲波 判斷正確戴耳機 行政人員版 2021/02/25 分享： 蘋果（Apple）新一代AirPods傳聞不斷，有消息指該產品在3月推出，可支援降噪功能。據外媒報道，最近一項AirPods新專利曝光，未來新款AirPods或能透過超聲波技術，判斷用戶是否正確佩戴耳 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony新VR裝置 支援PS5今年難推 今日 Sony新VR裝置 支援PS5今年難推 安全更新保證 Galaxy裝置增至4年 2021/02/24 安全更新保證 Galaxy裝置增至4年 蘋果彩虹標誌 底價9.3萬拍賣 2021/02/24 蘋果彩虹標誌 底價9.3萬拍賣 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 2021/02/23 再有軟件針對M1 逾2.9萬部Mac中招 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 2021/02/23 Clubhouse揭漏洞 語音聊天內容遭竊聽 商業 科技行業 科技產品 創新科技及應用 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple AirPods 產品 iPhone 專利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入