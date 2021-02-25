AirPods超聲波 判斷正確戴耳機

蘋果（Apple）新一代AirPods傳聞不斷，有消息指該產品在3月推出，可支援降噪功能。據外媒報道，最近一項AirPods新專利曝光，未來新款AirPods或能透過超聲波技術，判斷用戶是否正確佩戴耳

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