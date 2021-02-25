  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (四) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Walmart業績疫市升 平均時薪增至116

行政人員版 2021/02/25

分享：

【本報訊】新冠肺炎疫情重創全球，不過超市生意就逆勢上升。美國最大連鎖超市沃爾瑪（Walmart）近日公布其假期業績，該公司表示去年疫情帶動銷售旺盛，宣布將為旗下42.5萬名員工調整薪金，將平均時薪調升

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

AI倫理科學家被解僱 Google涉歧視惹關注
2021/02/24
AI倫理科學家被解僱 Google涉歧視惹關注
加速應用AI機械人 女股神：趨勢不逆轉
2021/02/23
加速應用AI機械人 女股神：趨勢不逆轉
調查：港僱員轉工原因 渴望變革就業條件改善
2021/02/22
調查：港僱員轉工原因 渴望變革就業條件改善
疫下遙距辦公 造就職場戀情？
2021/02/19
疫下遙距辦公 造就職場戀情？
法勞動部疫下解禁 僱員可在辦公室用膳
2021/02/18
法勞動部疫下解禁 僱員可在辦公室用膳
WalMart 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 員工福利 行政管理 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美國 肺炎

上一篇文章

英就業市場好轉 醫療金融請人

下一篇文章

電動車維修簡便 勝燃油車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？