Walmart業績疫市升 平均時薪增至116 行政人員版 2021/02/25 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情重創全球，不過超市生意就逆勢上升。美國最大連鎖超市沃爾瑪（Walmart）近日公布其假期業績，該公司表示去年疫情帶動銷售旺盛，宣布將為旗下42.5萬名員工調整薪金，將平均時薪調升 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 AI倫理科學家被解僱 Google涉歧視惹關注 2021/02/24 AI倫理科學家被解僱 Google涉歧視惹關注 加速應用AI機械人 女股神：趨勢不逆轉 2021/02/23 加速應用AI機械人 女股神：趨勢不逆轉 調查：港僱員轉工原因 渴望變革就業條件改善 2021/02/22 調查：港僱員轉工原因 渴望變革就業條件改善 疫下遙距辦公 造就職場戀情？ 2021/02/19 疫下遙距辦公 造就職場戀情？ 法勞動部疫下解禁 僱員可在辦公室用膳 2021/02/18 法勞動部疫下解禁 僱員可在辦公室用膳 WalMart 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 員工福利 行政管理 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美國 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入