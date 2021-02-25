推消費券穩經濟 加速電子支付兼抗疫

新一份財政預算案聚焦穩經濟、紓民困，總額360億元的電子消費券有機會兩者兼得，可重點救助指定行業，惟當局早期一直踟躕不前，延誤了前期工作，今後須引用外地經驗加快籌備和推出。敲定細節後，商企想必會竭力推動更多消費，加大乘數效應，各大支付商亦會落力爭取網羅更多小商戶，政府或可小推一把協助科技普及應用，減少實體銀錢交收，順道抗疫。

快馬追趕進度 設機制助均霑

新冠疫苗接種需時，社會復常暫無期，港府卻財赤沉重，難再大手派錢，財政司司長陳茂波最終決定改推多國廣用的消費券來振經濟。昨天公布的5,000元電子消費券計劃，須分開5個月使用，估計可惠及720萬人，最快暑假接受登記。

港府上月底在立法會財委會仍說要觀察消費券成效，顯然錯失籌備時機，但南京和杭州去年在爆疫不久的3月已用消費券，澳門公布後3個月後亦能實施，本港應快馬加鞭跟支付商洽談，盡早推出簡單便民的方案。

比起派錢1萬元，市民或儲起應急、或投資股市等，今次改派消費券，政府可直接引導市民定時消費，支持餐飲、零售和旅遊等本地重災行業。

新加坡剛宣布派發的100坡元（約587港元）補助券，旨在協助鄰里商舖和小販中心，去年底等額的消費券，則聚焦旅遊酒店業。澳洲新南威爾斯眼下亦將100澳元（約614港元）消費券簡單二分，餐飲住宿和娛樂消遣各佔一半，都是希望雨露均霑。

港府曾憂慮消費券會引致「替代效應」，令公帑僅用於本來就要作的基本消費，沒法促成額外開支，削弱了作用，台灣經驗可堪借鏡。當地的「振興三倍券」除了不能用來交稅款和罰款等，公眾亦要先自掏腰包付1,000台幣（約278港元），才能換取3倍金額的消費券。各式商企熱烈支持下，台灣政府推算每1元的消費券預算開支，創造了多達1.99元GDP。

投行富瑞指出，澳門政府去年發放7,000元消費券後，化粧品商莎莎發現當地人消費大增，而每日300元的消費券使用上限，亦帶來了額外人流和消費。

跨國商企和內地支付平台如支付寶固然有消費券經驗可與港府分享，加快推行計劃。即使本地薑八達通，也早跟不同商企合作營運各式長期會員儲分計劃和短期電子消費折扣券，不會有重大技術困難。

濠設限促人流 港可取經商企

電子支付是金融和科技界兵家必爭之地，各新興平台和傳統銀行都正大舉燒錢搶奪市佔率，經常免除安裝、轉帳等費用。消費券沒人不想分一杯羹，港府只要再提供一點誘因，相信已能令街市和小商戶樂於接受消費券，進一步推廣電子支付，順道減少現鈔交易的播毒風險。

本港商家以靈活多變著稱，政府只要參考外國經驗，為消費券定下合理框架，商戶想必費盡心機，令市民大破慳囊，去年派錢後已有無數例子，但今次的動作必須要快，否則計劃正式生效前，恐已有不少商舖捱不下去，做不到穩經濟、紓民困的初心。

責任編輯：賴偉雄