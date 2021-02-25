BDO環境、社會及管治大獎　表揚出色ESG上市公司

為鼓勵本港企業關注社會責任，並把ESG納入其營運模式和發展策略，全球第五大會計網絡BDO（下稱大會）昨天（23日）舉辦第3屆「BDO環境、社會及管治大獎」（下稱大獎），表揚一眾在ESG範疇上具出色表現且富影響力的香港上市公司。

面對突然來襲的新冠肺炎疫情，各行業均受到不同程度的衝擊，但同時亦讓企業負責人明白將E S G因素納入業務策略的重要性，並成為推動企業積極變革的催化劑，鼓勵他們加快可持續發展方面的投資。為此，大會特別以「復甦與創新」作為今屆大獎的主題，期望企業能把ESG因素納入業務戰略，迎接疫後新常態所帶來的機遇。

新增兩大將項 嘉獎優異者

受疫情影響，今屆大獎的頒獎典禮改於網上平台舉行。BDO香港立信德豪會計師事務所非審計部董事總經理江智蛟透露，今屆大獎除了原有的「ESG最佳表現大獎」、「最佳ESG報告大獎」以及「ESG年度大獎」外，更新增「主題大獎」和「ESG年度大獎（資訊科技）」兩大獎項。

「『主題大獎』旨在表揚在疫情下仍然於ESG領域表現超卓的上市公司，至於『ESG年度大獎（資訊科技）』則旨在嘉許在業務模式及營運上展示高端技術研發，且於ESG領域表現超卓的上市公司。」江智蛟表示，在增設獎項的同時，大會亦加入了氣候相關議題的評審準則，而該準則也是香港聯合交易所頒布的經修訂《環境、社會及管治報告指引》中的新增項目。

江智蛟指出，與氣候轉變相關的影響對多個界別的企業均構成風險，「企業需因應氣候變化可能會帶來的風險未雨綢繆，識別與氣候相關的風險及機遇，儘早作出部署。」

企業水準頗高 競爭激烈

談及今屆獲獎企業的表現時，BDO香港立信德豪會計師事務所董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢直言，過去一年，各行業均經歷前所未有的挑戰，「但我們欣然看到各參選企業於ESG範疇上表現突出並有積極影響。」他表示，由於今屆參選企業大多達到高水準的表現，因此各獎項的競爭相當激烈。

「大部分參選企業的水準明顯已超越最低的ESG報告要求，在編製ESG報告時亦採用了其他國際報告準則；而部分企業亦有呼應聯合國可持續發展目標（United Nation Sustainable Development Goals）或根據氣候相關財務披露工作小組（TCFD）框架披露氣候變化相關資訊。」鄭文漢續指出，部分企業在決定ESG策略及管理框架時更有考慮可持續發展目標，將可持續發展因素融入整個價值鏈，尤其是在業務模式及營運上展示創新科技研發，因此大會特別增設「ESG年度大獎（資訊科技）」以嘉許企業在相關範疇的優秀表現。

積極納入ESG 持續發展

對於一眾企業即使身處疫情仍然未有放慢實踐ESG方面的步伐，BDO香港立信德豪會計師事務所審計部董事總經理陳錦榮直言心感欣喜，「我們衷心祝賀得獎企業及各參選企業，他們一直努力不懈，所取得的成就都值得讚揚。我們鼓勵其他同業仿效它們，共同提升香港整體ESG水平。」

儘管疫苗料在短期內即將廣泛投入使用，但陳錦榮提醒，企業不應因此而放鬆，往後須繼續把ESG因素納入業務戰略，使企業變得更加有彈性。「未來，企業除了應採取適當措施防止病毒傳播，同時亦要展示出在疫情下如何維持公司運作並推動業務持續發展。」

（特約）