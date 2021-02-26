洋溢銀座奇幻風  文華東方酒店全新日式居酒屋

繼中菜府文華廳後，歷經半年翻新工程的香港文華東方酒店又有另一餐廳開幕。這次進駐酒店25樓的是集日式居酒屋兼酒吧於一身的The Aubrey，取代原址有14年歷史的米芝蓮星級餐廳Pierre，加上以日本

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