洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 副刊版 2021/02/26 分享： 繼中菜府文華廳後，歷經半年翻新工程的香港文華東方酒店又有另一餐廳開幕。這次進駐酒店25樓的是集日式居酒屋兼酒吧於一身的The Aubrey，取代原址有14年歷史的米芝蓮星級餐廳Pierre，加上以日本 ... 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 今日 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 2021/02/05 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 文華廳翻新後重開 全新菜單嘗經典粵菜 2021/02/05 文華廳翻新後重開 全新菜單嘗經典粵菜 酒店日菜新成員Zoku 名廚之徒主理 2021/01/22 酒店日菜新成員Zoku 名廚之徒主理 在家打造威士忌盛宴 自製 Johnnie Walker 佐酒小食 2021/01/22 在家打造威士忌盛宴 自製 Johnnie Walker 佐酒小食 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入