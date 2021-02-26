九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 副刊版 2021/02/26 分享： 幾年前開始，品牌聯乘餐廳推出下午茶蔚然成風，除了名牌朱古力、茶或酒，還有美容、化粧、時裝、配飾等。最近九龍香格里拉大酒店便聯乘著名英國護膚品牌Crabtree & Evelyn推出的「Dare To ... 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 今日 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 2021/02/05 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 文華廳翻新後重開 全新菜單嘗經典粵菜 2021/02/05 文華廳翻新後重開 全新菜單嘗經典粵菜 酒店日菜新成員Zoku 名廚之徒主理 2021/01/22 酒店日菜新成員Zoku 名廚之徒主理 在家打造威士忌盛宴 自製 Johnnie Walker 佐酒小食 2021/01/22 在家打造威士忌盛宴 自製 Johnnie Walker 佐酒小食 飲食資訊 餐廳情報 產品 酒店 品牌 設計 餐廳 食品 咖啡 甜品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入