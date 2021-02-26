九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶

幾年前開始，品牌聯乘餐廳推出下午茶蔚然成風，除了名牌朱古力、茶或酒，還有美容、化粧、時裝、配飾等。最近九龍香格里拉大酒店便聯乘著名英國護膚品牌Crabtree & Evelyn推出的「Dare To

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