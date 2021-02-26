疫情下香港經濟下滑，惟健康事業仍一枝獨秀，相信市民因疫情更關注健康，尤其在新春期間，電視廣告實不乏推廣保健產品的聲音，醫生向來不大留意，但聲音之大就不得不留意。

發覺大部分保健產品廣告，聽來同出一轍：

小朋友視力模糊，那就要服用某某含有藍莓成分的護眼素。

中年人頭暈，那就服用某某含有高級中藥材的止暈丹。

老年人小便不暢通，那便要服用某某含茄紅素的護列丸（此「列」當然是指前列腺。）

每則廣告聽來頭頭是道，有科學證明，又有某名牌大學臨床驗證，更加就是簡單容易在附近個人護理產品連鎖店隨手買到，新春期間更可能有折扣優惠，太吸引了。為常見健康問題提供簡易可信的解決方法，這便是此類廣告本質。

可是，他們卻忽略健康問題最重要一項，就是診斷。小朋友視力模糊，最常見診斷就是近視、遠視，兩者皆是眼球形狀問題，絕非甚麼藍莓素可解決，配眼鏡才是正路。中年人頭暈，可能原因極多，由耳水不平衡、心率不正、貧血到中風都可以，世上絕無一種藥物能涵蓋這廣泛病因。老年人小便不通，可以是前列腺肥大，但也可以是前列腺癌，當然茄紅素全無治癌作用，費時服用只會拖延診治。

健康問題未經正式診斷，便相信廣告宣傳，而去為自己選擇藥物，這是危險行為！