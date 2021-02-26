新鮮愛情只是小測，如何保鮮感情才是大考。

走在街上，年輕情侶激吻不能打動我，但看見老夫老妻十指緊扣反覺溫馨。認識有些中年夫婦，已去到平時上街都離行離迾，甚至同睡一床卻用枕頭置中分隔，就如現時限聚令下，食肆用膠板分開食客一樣，為的是避免見到對方睡相影響睡眠質素。去到這個地步，仍然生活在同一屋簷下，通常只為子女，又或只是多一事不如少一事的免麻煩心態。有意識地保鮮感情，是很重要的，若去到過期才驚覺要去保鮮，就得明白，有些事，特別是感情，臨急抱佛腳幫不了多少。

平時閒來拖拖手，令大腦自然分泌催產素，是保鮮感情的第一步。經過逾百年來，科學家對催產素的研究，科學已認定這賀爾蒙能影響身體多種生理和病理功能。它可以影響人的親密感和忠誠度，甚至是個人情緒和抗逆力。因此，一個人在感情上「dry到爆」（不一定是指單身，有些名義上有伴侶關係的人，亦可能因貌合神離或同床異夢而經歷情感乾涸），情緒和抗壓力都很容易被自己的孤單感影響。反之，若兩人親密感的強道十足，那股力量足以令我們內心有錨去抵抗日常的種種壓力和情緒，「兩個人總比一個人好」可能就是這個意思。

要增加催產素的分泌，拖手、擁抱、親吻、觸碰、凝視等都可以。當然，不要等到感情已過期才去做，那時彼此篤眼篤鼻，還談甚麼拖手或親吻。要趁彼此仍有愛時，就keep住做。從一項實驗中發現，被伴侶擁抱二十秒後，我們的大腦就開始分泌催產素，並標記着雙方的聯繫，以及開啟大腦的信任和親密感迴路，並同時關閉腦內對人起疑心或厭惡的迴路。每對情侶都有屬於自己的親密幸福碼，例如有些女子喜歡把手放在honey的小肚腩上，會產生一種莫名的幸福感。每對情侶都不一樣，自己幸福自己找，最重要是，彼此都願意把保鮮感情這回事放在心上。