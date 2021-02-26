不再「徒勞」 現代師徒皆求上位路

受儒家文化等影響，中國傳統師徒關係往往要求尊師重道，而師父和徒弟一起生活，形成類似父母和子女關係，乃終身的，所謂「一日為師，終身為父/母」，當徒弟的跟師父幾年，可能也只是童工、傭人而已，食三餐免費幫人打工，提供無償勞動。中文有一個詞「徒勞」，就是白做，用在這裏頗適合；犯了事被法庭判「徒刑」，就是源於勞役，只幹活沒回報。古時做得「徒」，預了「白做」，但起碼有得吃有藝學。

師徒制在中國由來已久，數以千年來受各行業廣泛運用，隨着學校制度與免費教育普及，培訓和教育方式更新，舊式師徒制被指跟不上時代，逐漸被摒棄，在現代社會較少見。傳統藝術、文化的傳承如戲曲、武術等，或某些特定行業如律師仍有師徒制，或已不一起住，師徒關係仍保持兩代般親密。

隨着時代需求變化，新式師徒制在中國發展，工業化社會中特別講求技術的職業，仍採用師徒傳承的教育或經驗傳授方式，例如金工、木工之類。

工業化時代 催生新師徒關係

正如昨天提到，西方同樣有師徒制，藝術界如文藝復興巨匠達文西就有一批徒弟，進入工業化時代後，製造業催生新的師徒關係。今天作為製造業發達的工業強國德國，企業師徒制和師徒制職業培訓教育，世界知名，造就一批又一批工匠，刷亮「德國製造」招牌。隨着「中國製造」以更重質腳步邁向世界，商品生產更多元化，部分講求特別技術要求，產業發展令技能人才的需求增加，工匠精神（Craftsman's spirit）受到注重，有體系的工匠式培訓愈來愈受用，例如內地一些汽車製造廠有借鑒德國師徒制培訓經驗。

不一定手藝行業才需要工匠精神，每個行業都有需要。它泛指從業者職業價值取向和行為表現，包括敬業、精益、專注、創新等。工匠精神就是追求卓越的創造精神、精益求精的品質精神、用戶至上的服務精神，是每一家企業競爭發展的資本。除了製造業，中國商營企業亦和外國一樣，將現代師徒制引入，提升競爭力，而工匠精神最好的繼承方式，無疑就是師徒之間的傳承。然而，和許多其他西方企業管理實踐一樣，欠缺那種講求「終身為父/母」的感情連結，新式師徒制在中國取得一定效果之餘，也出現不少問題。

從師父或導師角度而言，部分甚至多數本職任務繁忙，忙着自己工作，通常無法投入足夠時間及精力指導新員工徒弟。西方導師制一般有任期，任期結束後師父和徒弟回歸普通同事關係，日後可能存在競爭，所謂「教曉徒弟，餓死師父」，令到被安排當導師的不願意毫無保留地教徒弟，影響公司發展。從徒弟角度來說，在中國傳統內斂等文化影響下，徒弟可能和導師不夠熟又怕得罪而不願主動交流，或因為見導師太忙而索性不求。現代新人易跳槽，師父教完「得個桔」，久而久之亦沒心機教。師徒制不好做，並不意味無法做好，關鍵在於找到師徒制動力，而現代動力來源之一，就是將利益掛鈎。

海底撈店長 薪酬與徒弟掛鈎

以服務招徠的火鍋連鎖店海底撈，激勵式師徒制是例子。在餐飲行業，拜師學藝曾經是入行主要途徑，今時今日，追求規模化以至連鎖化的現代餐飲業，傳統師徒制顯然不能滿足大規模用人需求。海底撈近年快速擴張並且上市，和實施師徒制鼓勵培養人才不無關係，在海底撈教曉徒弟不會餓死師父。

他們每位員工加入時均獲配一位師父，在師徒制下，師父為徒弟提供入職培訓，往後亦定期提供指導。師傅可提名優秀徒弟接受額外管理及服務技巧等各種培訓，以便晉升經理、店長。店長薪酬不僅與自已經營的店利潤掛鈎，還與其培養出來的徒弟店長的店舖利潤掛鈎。

店長有兩個薪酬選項：選項A，其管理餐廳利潤2.8%；選項B，其管理餐廳利潤0.4%，加徒弟所管理餐廳利潤3.1%，加其徒孫管理餐廳利潤的1.5%，百分比會根據情況調整。舉例店長月薪3萬元人民幣，但通過在徒弟、徒孫餐廳利潤抽佣，優秀店長月薪可達10萬，這樣鼓勵了店長培養更多有才能的徒弟店長。加上其他晉升通道，「計件工資」制度等，海底撈的師父和徒弟有足夠動力參與師徒制，亦不會像古時，師父要落窗帘生怕徒弟偷師。

為了保證徒弟質量，師父不會隨便提名人升職，公司實行負責制。當店長提名培養的徒弟「肥佬」，店長與徒弟需支付培訓費用；若新店長未通過業績考核，師父與師公亦會受財務懲罰。此薪酬體制下，師父個人收入與徒弟、徒孫是否「有料到」直接有關，師父提拔徒弟都會公正些，並帶領他們開拓更多新門店。門店與門店之間也形成互相幫助關係，而不是山頭主義，管理效率相對提高。

另一例子是華為，被形容為壓力式。據說他們實施的是「全員導師制」，不僅新員工有導師，所有員工都有導師，從而「一幫一，一對紅」，大家都好。導師每月可獲導師費，公司定期評選優秀導師，獲選又有金錢獎勵。

然而「有辣有唔辣」，沒擔任過導師的員工，不會被提拔當管理層，做導師成績不好的沒機會升職，所以人人積極參與師徒制，努力帶徒弟。加上實行末位淘汰制，給員工極大壓力，對徒弟來說，為了不被淘汰，要在華為呆下去就必須跟師父提升能力，因為不進則退，工作都失去。

海底撈師徒制讓師父和徒弟們利益捆綁一起，華為導師制是導師晉升前提，沒得選。和達文西的畫一定要達文西自己畫，和徒弟合作畫便跌價不同，牟利企業不講求個人，師徒合作為公司實現營利，師父和徒弟就一起賺。培養出優秀徒弟，並不貪徒弟斟茶，而是有回報拿；並不只為感覺良好，而是自己有着數。不論是激勵式，還是壓力式，或者其他的，今天中國師徒制不斷變化。如果靠提提口號，倡導倡導，來實行所謂師徒制，叫資深員工義務帶新員工，作為公司人才培養方式也許已行不通，可能真的徒勞。