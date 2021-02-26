疫下財政緊絀 政府續支援創科

財政司司長陳茂波在《2021-22財政年度政府財政預算案》（以稱《預算案》）演辭中建議「提振經濟」，並提出多項創新科技措施（見演辭第90至112段），計劃在未來3年內會額外撥款約100億港元，推動教育、大學生實習和電子政務，以及加大力度支援初創企業及創科基金。

政府繼去年推出「中學IT創新實驗室」計劃，資助中學籌辦課外活動，增加學生對IT的興趣之後，在今年《預算案》中建議額外投放2億元，擴闊計劃的覆蓋範圍至小學，讓每間本地小學在未來3年可獲得40萬元專款資助，推行「奇趣IT識多啲計劃」（見演辭第92段）。

科普教育對創科發展非常關鍵，愈早推行愈好，環顧世界各地，包括中國內地、歐洲、美國等，對小學生科普教育都十分重視，值得香港學習。

創科實習計劃恒常化 紓人才短缺

政府去年推出「創科實習計劃」，資助本地大學生參加本地、內地及外地的創科實習工作，各大專院校及業界均反應熱烈，據報去年暑假超過1,600名學生以及1,000家公司參與。以大灣區為例，隨着區內創科產業不斷地開放，愈來愈多港商移師到大灣區發展，筆者認為，《預算案》建議把計劃恒常化（見第93段）來得合時，既可以讓更多大學生體驗大灣區創科工作，亦可以幫助業界紓緩創科人才短缺的問題，一舉兩得。

《預算案》建議未來2年向「創新及科技基金」合共注資95億元（見演辭第104段），支持旗下17個資助計劃和50多個研發實驗室未來3年的工作，不少業界也可以從中受惠，亦有助企業為「後疫情」經濟作好準備，幫助它們進行技術升級，甚至是商務轉型。

擴融資支援 初企及時雨

《預算案》亦建議加大對初創的融資支援，政府會向科技園公司旗下「科技企業投資基金」注資3.5億元，以及向數碼港的「數碼港投資創業基金」注資2億元，並且擴大2個基金的涵蓋範圍至B輪或後期融資（見演辭第107段）。

過去1年疫情影響全球投資市場，創科投資也難以倖免，不少香港活躍的創科投資者也被迫重整投資策略，因此筆者認為這建議對初創公司是場及時雨，政府的額外投資可解短期之急，避免它們在臨門一腳被疫情踢出局。

政府去年底推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，便利市民使用電子政務。政府計劃於2022年把表格和牌照申請全面電子化，大部分政府繳費可電子支付，屆時「智方便」更能大派用場。《預算案》提出，金管局正聯同政府資訊科技總監辦公室研發企業版的「智方便」數碼身份認證平台（見演辭第44段），讓企業透過電子渠道認證企業身份，便利更多電子商務。

全球正踏入「後疫情」數碼經濟時代，電子政務、電子商務等活動將日益頻繁，因此提供「智方便」及電子支付服務，只是針對用戶便利的需求，要提升服務的效率，筆者建議政府同時研究使用「區塊鏈」技術，推行「去中心化」交易及業務處理。

總言之，過去1年疫情肆虐，香港經濟大受影響，政府為援助經濟及紓解民困投入不菲，令財政赤字去年升至歷來新高。在這麽困難的情況下，政府依然適度地支持創新科技發展，殊不容易，反映出政府創科發展的堅持。因此，筆者十分支持今年《預算案》之科技篇，並希望各項建議盡快落實。

▲ 《預算案》建議加大對初創的融資支援，政府會分別向科技園公司及數碼港旗下的基金注資，並擴大兩個基金的涵蓋範圍，對初創公司是場及時雨。（程志遠攝）