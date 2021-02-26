預算案平衡各方需要 穩經濟減負擔

縱使本港出現有紀錄以來最龐大的財政赤字、實質跌幅最大的本地生產總值（GDP）、失業率也上升至7%，我們樂見財政司司長陳茂波在剛發表的《2021-22年度財政預算案》中提出了不同措施，更加精準地扶持受影響的企業和市民，以及發展特定經濟板塊，在紓解民困、避免長期財政負擔、增加政府收入和促進本地經濟各方面，達到理想的平衡。

從2007至2008財政年度開始，政府多次因應當年經濟表現強勁，透過退稅、寬免差餉和「綜援雙糧」等派糖措施，與市民共享經濟繁榮的成果。過去14年，這些「一次性」的派糖措施已經慢慢變成市民的「合理期望」。

電子消費券 料帶來逾1% GDP增長

今次疫情加上經濟結構的變化，對不同行業和階層的市民都帶來不同影響。財政司司長一方面減少派糖，調整市民期望，避免「一次性」的派糖措施恒常化；但另一方面，為能夠向市場注入動力，刺激經濟，建議向市民分期發放5,000港元的電子消費券，涉及約360億港元。我們相信這項措施可以帶動本地消費，促進經濟增長。假如所發放的消費券能夠全數在本地消費，預計能帶來超過1% GDP的增長。

在經濟不景氣、就業市場不穩下，市民通常都不會將所獲現金全數隨意花掉，購買新消費品，反而更傾向將部分額外收入儲起，或用作支付經常性開支，積穀防飢；至於電子消費券，由於不具有儲蓄功能，市民除了不能兌成現金，更須在指定期限內使用，故在刺激經濟的成效上，必然大過直接派發現金。

環顧鄰近地區，包括澳門、台灣都曾經於去年實施相近的消費券計劃，而且反應正面。根據澳門財政局數字，上半年商戶經營數字與2019年相若，消費卡有效將資金注入商業環境，以達到提振經濟、穩就業和紓解居民經濟等效用。台灣經濟部於2021年1月1日表示，統計有98.35%的民眾領取紙本或數位「三倍券」，且「三倍券」振興經濟效益已反映在去年7至11月餐飲及零售業營業額上，甚或連續數月創下歷年同月新高，可見「三倍券」確實有效刺激內需市場、加速復甦並活絡經濟。

我們期待政府盡快公布措施細節，並且盡快推行這項措施。

財政司司長曾經在《2018-19年度財政預算案》中提出債券資助先導計劃，向首次在香港發行債券的合資格機構，於每次債券發行時資助一半發行費用，最高250萬港元。

資助基金來港 鞏港金融領導地位

我們歡迎財政司司長為了進一部鞏固本港在金融服務業的領導地位，建議未來3年向合資格房託基金和於香港設立或遷冊來港的開放式基金型公司，提供專業服務費用7成的資助，上限為每隻房託基金800萬港元，以及每間公司100萬港元。

以上銳意發展金融服務業特定板塊的建議，可以促進本港債券市場的發展，加強本港作為國際金融中心的地位。

本港在疫情過後收入減少，往後需要嚴控政府開支，才可避免出現結構性赤字，同時必須正視增加庫房收入的方法。

加股票印花稅 監察市場適時調整

財政司司長明白在現今疫情尚未過去的情況下，加稅並不合適。在不影響普羅市民稅務負擔的前提下，司長建議調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%，即買賣雙方合共0.26%，增幅為30%。

雖然有人擔心，增加股票印花稅稅率會否削弱本港股票市場的國際競爭力，但亦有意見認為，只要本港繼續成為全球最受歡迎的集資市場之一，投資本港股票市場繼續受投資者喜愛的話，增加股票印花稅的影響未必很大。雖然如此，政府必須在增加股票印花稅後密切監察市場動態，並適時作出調整。

財政司司長亦已表明，將會研究引入累進差餉制度，同時為自住物業提供恒常寬減。雖然差餉收入只佔政府全年收入大約3%，不過以上改變能夠減輕市民自住物業的負擔，並且讓持有較高市值物業作投資的業主繳付較高的差餉稅率，令整個制度更公平完善。

全面檢討稅制 穩定政府長遠收入

其實政府一早已經明白到稅基狹窄、收入不穩定、經濟轉型及人口老化等挑戰，對公共財政帶來的長遠壓力，並曾經在2006年展開稅制改革諮詢，可惜當時未能達成社會共識。

面對今年龐大的財政赤字，以及環球經濟的急速變化，很多人士也開始意識到政府需要擴闊稅基、穩定收入，避免收入受外圍經濟影響，並紛紛提出不同建議。這個現象，在過去經濟蓬勃時並不常見。

本港的《稅務條例》自1976年以來，已有45年沒有進行全面檢討，因此安永一直促請政府對香港的稅制進行全面檢討。因應最近社會有討論政府應如何開源節流，也許現在正是最佳時機，政府應考慮現在開始凝聚不同界別的意見，等到本港經濟復甦後再逐步落實適合的方案。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 只要本港繼續成為全球最受歡迎的集資市場之一，增加股票印花稅的影響未必很大。（陳靜儀攝）