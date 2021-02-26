加大力度宣傳 助疫苗接種達標

最近1周新冠肺炎的形勢持續改善，新增個案已經跌20宗以下，源頭不明的個案也跌至單位數。雖說疫情稍緩，但過去14天（2月11日至24日）累計新增203宗個案中，仍有81.8%（166宗）是本地個案，距離清零通關仍有一段距離。

政府在過年前給港人「送大禮」，高調宣布新年後可逐步放寬社交距離措施，做到真正開學開市，新年期間則需要大家緊守崗位，與家人過一個「有距離團聚」的節日假期，否則抗疫戰將有機會再次功虧一簣。

抗疫其中一個「殺手鐧」新冠疫苗接種計劃，亦已在新年前公布，即將在新年後展開。政府會在18區開設疫苗接種中心，供各區市民自願響應配合免費接種。是次開設疫苗接種中心並沒有牽涉各區的社區或志願團體，反而透過醫管局的7大聯網，以及其他不同醫療機構和醫護組織負責營運，反映政府對各區區議員和地區團體的信任，較以往「開倒車」。現屆區議會已缺乏以往和政府緊密合作，推動地區政策及事務的夥伴關係，淪為「為反而反」、無實際功能的諮詢架構。

接種中心營運 或需預留2億

疫苗接種中心運作為期至少半年，地點分布於不同地區的體育館或社區會堂，開放時間朝8晚8，每個場地最多可提供3至18個接種站。政府要求中心最少要有2名醫生和2名護士，帶領約30名注射員組成核心隊伍，輪班當值提供服務，而負責接種的醫生、護士、牙醫和藥劑師等醫護人員，都要預先修畢醫專提供的課程，了解疫苗的理論、可能出現的副作用等。當局亦已為各醫護人員購買專業責任保險，避免牽涉由新冠疫苗接種後可能出現的後遺症產生的醫療訴訟，釋除醫護人員參與計劃的憂慮。

是次計劃除了政府及納稅人「包底」，免費提供疫苗予全港市民接種，接種疫苗的行政費用亦由政府支付，據悉每接種1劑疫苗，政府資助營運團體72元，每月的資助額會有保證。以接種上限的三分之一計算，舉例中心每日接種上限是2,500劑，資助額就是6萬元，如18間指定接種中心全天候運作半年，估計會有大約260萬人接種疫苗，政府需要額外預留2億元作營運成本。

但根據現時一些民調，香港人接受接種疫苗的比率並不高，根據香港醫院藥劑師學會最近一個民調，只有31%受訪港人表明會參與疫苗接種計劃；中大亞太研究所民調顯示，只有13.5%受訪者會「第一時間接種」，45.6%受訪者則「持觀望態度」，選擇遲一些再接種疫苗；一國兩制研究中心進行的調查則顯示，高達53.2%受訪者傾向在未來1年接種疫苗，當中亦有達21%受訪者因害怕有副作用而不肯接種；另外，根據香港研究協會的調查，則有65%受訪者表示「多數會」及「一定會」接種疫苗。

增加誘因 鼓勵高危工種接種

由於大部分民調均有其局限性，甚至受政治背景影響，令科學真確性存疑，但縱觀不同的民調數據，要令接種計劃成功達致全港6成至7成人口接種的目標，政府有必要加大力度，向市民解釋及宣傳疫苗對控制疫情的重要性。

此外，由於現時疫苗研究數據大多數是以年輕力壯的成年人為對象，對長者及小童接種疫苗的安全性並不清晰，專家團隊更應該依靠科學數據，為不同年齡層的市民分析各種疫苗的利與弊。

從觀察所見，最近社區檢測中心大排長龍，其中原因是各行業在復工前需要陰性檢測結果而自願接受檢測。當局可研究規定一些高危工種的在職人士接種疫苗，如選擇不接種，則需要長期每周檢測1次，以保障客戶安全，增加誘因鼓勵較高感染風險的在職人士接種，有助控制疫情。

（文章只代表個人立場）