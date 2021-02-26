招聘涉歧視惹爭議 美科企調查兼道歉 行政人員版 2021/02/26 分享： 【本報訊】美國黑人弗洛伊德（George Floyd）去年遭壓頸致死一事，引起社會各界關注種族議題，大型企業紛紛表示關注職場多樣性及推動種族平等。但最近有跨國科技公司的招聘廣告，列明必須為「非亞洲人」 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Walmart業績疫市升 平均時薪增至116 2021/02/25 Walmart業績疫市升 平均時薪增至116 AI倫理科學家被解僱 Google涉歧視惹關注 2021/02/24 AI倫理科學家被解僱 Google涉歧視惹關注 加速應用AI機械人 女股神：趨勢不逆轉 2021/02/23 加速應用AI機械人 女股神：趨勢不逆轉 調查：港僱員轉工原因 渴望變革就業條件改善 2021/02/22 調查：港僱員轉工原因 渴望變革就業條件改善 疫下遙距辦公 造就職場戀情？ 2021/02/19 疫下遙距辦公 造就職場戀情？ 求職招聘 職位招聘 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 中國 美國 肺炎 歧視 種族主義 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入