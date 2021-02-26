招聘涉歧視惹爭議 美科企調查兼道歉

【本報訊】美國黑人弗洛伊德（George Floyd）去年遭壓頸致死一事，引起社會各界關注種族議題，大型企業紛紛表示關注職場多樣性及推動種族平等。但最近有跨國科技公司的招聘廣告，列明必須為「非亞洲人」

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